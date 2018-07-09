Богомолец требует отчета Супрун о нехватке медикаментов в больницах

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун должна немедленно отчитаться перед парламентом о причинах эпидемии и недостатка вакцин в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

"И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает игнорировать совместное решение Комитета ВР по вопросам здравоохранения и Комитета по вопросам соцполитики по ее немедленного отчета перед парламентом. Очевидно, "команда реформаторов" не считает нужным отчитываться перед украинским народом за последствия своего непрофессионализма, бездействия и злоупотреблений, уличенных Счетной палатой", - отметила парламентарий.

По словам политика, сегодня на согласительном совете парламента она в очередной раз выдвинула общее требование двух комитетов Совета по немедленного вызова в парламент и. о. министра здравоохранения. Также она перечислила вопросы, которые имеют депутаты к Супрун. Часть из них, в частности, касается нехватки медикаментов и проблем с вакцинацией.

"Нас интересует несколько ключевых моментов: почему медикаментов, за которые международным организациям деньги перечислены еще в прошлом году, до сих пор нет в украинских больницах? Почему с 70 заказных позиций для лечения онкобольных детей в Охматдете в наличии есть только 3? Как решается проблема с вакцинацией детей и восстановлением коллективного иммунитета нации?", - поинтересовалась глава профильного комитета.

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Часть провозглашенных народным депутатом вопросов была адресована также руководству парламента и правительства.

"Какие меры приняты для устранения злоупотреблений, уличенных Счетной палатой и наказания виновных? Когда будет внесен на рассмотрение парламента законопроект об общеобязательном государственном медицинском страховании? Ведь без расходов на медицину по крайней мере 5-6% ВВП гарантировать гражданам качественные медицинские услуги - совершенно невозможно. В конце концов, когда кандидатура министра здравоохранения будет внесена на утверждение парламентом и у нас, наконец, появится лицо, которое будет нести ответственность за состояние дел в медицинской отрасли?", - написала Ольга Богомолец.

Напомним, 4 июля состояось совместное заседание комитетов Верховной Рады по вопросам охраны здоровья и по вопросам социальной политики. На нем Богомолец выдвинула требование отчета руководства Министерства здравоохранения перед парламентом в связи с провалом медицинской реформы, которую проводит правительство.

"Чиновники министерства не смогли ни разработать реестр пациентов, ни заключить соглашения с медицинскими учреждениями, ни утвердить простой порядок ввоза стволовых клеток из-за границы, что позволило бы отечественным врачам делать в наших больницах операции по пересадке костного мозга. Вследствие преступного бездействия чиновников Минздрав Украины потратил миллионы долларов на проведение таких операций для Украинской в ​​Беларуси - потратил в три раза больше, чем это обошлось бы дома", - подытожила парламентарий.