Большая война между Украиной и Россией с каждым днем все ближе — Ярош

Бывший лидер "Правого сектора", народный депутат Дмитрий Ярош считает, что большая война между Украиной и Российской Федерацией с каждым днем все ближе.

Политик призвал вместе остановить агрессию РФ и "разрушить это геополитическое чудовище", говорится на его странице в Facebook.

"Когда-то в 2008 году я аргументированно писал о возможной агрессии России против Украины… подавляющее большинство нашего народа, в первую очередь, его интеллектуальная прослойка, слушая такие тезисы, крутила пальцами у виска", — отметил автор.

По его мнению, сейчас "ситуация разворачивается в том же направлении". "То есть тезисы о войне, в которой надо победить, а не сдать украинские национальные интересы, воспринимаются как идиотские. Так было и весной 2014-го. Я это хорошо помню!", — добавил нардеп.

"… Давайте вместе остановим агрессию России и разрушим это геополитическое чудовище… Большая война, как "зима" в "Игре престолов", с каждым днем все ближе. И мы либо победим в этой войне, либо исчезнем навсегда", — полагает Ярош.

Ранее специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер говорил, что президент РФ Владимир Путин способен "поддержать мир и положить конец войне" на Донбассе.