Адвокат назвал условие, при котором Савченко могут освободить из-под стражи

Если сегодня суд не продлит нардепу меру пресечения, ей будут обязаны предоставить возможность покинуть зал заседания, отметил защитник.
Адвокат арестованного народного депутата Надежды Савченко Константин Глоба сообщил, что ее могут освободить из-под стражи, если суд не успеет в пятницу, 13 июля, продлить ей меру пресечения в виде ареста.
Отпустить политика обязаны по закону, если не будет принято решение о продлении срока содержания под стражей, рассказал защитник корреспонденту РБК-Украина.
"По закону ее обязаны освободить, если не будет принято решение судом о продлении Савченко меры пресечения. Ей обязаны предоставить возможность покинуть зал судебного заседания", — отметил собеседник.
Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.
В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку. Срок содержания под стражей нардепа истекает 13 июля в 23:59.