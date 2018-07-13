"Главное – теплое очко халявщиков и даунов": соцсети о голосовании по "евробляхам"

В пятницу, 13 июля, в Рада проголосовала за два законопроекта о растаможивании автомобилей на еврономерах, так называемых "евробляхах".

Депутаты поддержали законопроекты №8487 и №8488 в первом чтении. За первый проголосовало 265 нардепов, а за второй – 256 депутатов. Эти законопроекты предлагают, в частности, внести изменения в ряд статей Таможенного кодекса Украины.

"Уго Гройсман - голова. Процветающую Виницеэллу построит - оглянуться не успеем. Не останавливайся на евробляхерах, Вова, еще надо валютным кредитчикам кредиты пересчитать по народному (за счет народа, в смысле) курсу 5,05. Что-то их, кстати, давно не слышно. Ну, ничего, теперь есть повод взбодриться. Т.е. на евробляхеров голоса нашлись. А законопроект по налогу на выведенный капитал голосовать никто не планировал. За новый состав ЦВК голосовать никто не планировал, патамушта пятница 13е же. Е*аная неприкосновенная мразота", - пишет Светлана Самборская.

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Кирилл Данильченко убежден, что украинские политики ради сохранения электората готовы пойти на любой шаг, "главное теплое влажное очко основного электората - халявщиков и даунов":

"Владимир Борисович как бы говорит нам - собери толпу побольше перед выборами, организуйся и мы разрешим любой кипишь. Пересчитаем доллар по 8, дадим 8000 минималки, погладим по голове бляхеров, разгоним инфляцию подачками для иждивенцев, потом введем 17,5 % учетной ставки. Причем скажем, что рост учетной это такой бонус, потому что украинцы стали больше зарабатывать и тратить. И тут же все забыли, что закон 6027 должен был снизить ставку до европейской и всячески помогать экономике - вот вам дорогих кредитов, ибо инфляция. Но это инфляция потому что вы стали больше кушать".

Журналист Александр Нойнец считает, что решение было принято в том числе из-за борьбы политиков за свои доли в контрабанде.

"Короче. Что сказал Гройсман по поводу евроблях. Что он на стороне протестующих, и обязательно найдёт цивилизованное решение. Цивилизованное решение будет такое. Евробляхеры всех победят. Под "всех" я имею в виду меня. Потому что я машину покупал не на евробляхах, и налоги с неё все заплатил в избытке. Но, поскольку от поведения евробляхеров в стране образовалась бюджетная дыра и нечем платить пенсию, то платить недостающие пенсии всем буду я и мой небольшой ресторанчик. Я думал, я делаю пенсионный план для родителей, и этот ресторанчик будет кормить мою семью - я ошибался. Этот ресторанчик будет кормить чью-то чужую семью. Как и все малые и средние бизнесы в стране.

Мне нравится поведение евробляхеров, я преклоняюсь перед этими отважными людьми. Нагнули Владимира Борисовича только в путь. Всё сразу он забыл о том, что раньше нёс про задачу консолидации бюджета. А поскольку своих денег у него нет, он расплатится моими. Тут есть чему поучиться"

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Политический аналитик и публицист Владимир Золотарев убежден, что отношение к "евробляхерам" в обществе является индикатором степени свободы в этом самом обществе:

"Евробляхеры" четко делят на "своих" и "чужих". И дело, как понимаете, не в проблеме растаможки подержаных авто. Дело в других, очень глубоких вещах. Отношение к евробляхерам - это отношение к свободе. Если эцилоп лупит всех палкой регулярно два раза в день, а кому-то удается уклониться от процедуры, то отношение к уклонисту и есть отношение к свободе.

Свободный человек поддержит уклониста, так как никакой эцилоп никого бить не должен в принципе и если кому-то удалось укрыться, то он молодец. Раб будет возмущаться уклонистом и будет закладывать его начальству. При этом, самое поразительное тут то, что раб ничего не теряет от того, что кому-то удается избежать процедуры битья палкой. Он действует чисто из принципа, из чувства равенства, справедливости или чего-то в таком духе"

"Евробляхеры ищут справедливости у евроблядеров. Madame Южанина развеет их надежды", - иронизирует Юрий Ванинский.

Блогер Сергей Марченко из акций протестов делает неожиданный вывод.

"После евроблях и младенцев мне кажется, что для того, чтобы украинцы смогли эффективно договариваться, надо чтобы они разучились говорить"

Журналист Виктор Трегубов уверен, что власти продемонстрировали готовность выполнять любые, даже противозаконные требования под давлением протестующих:

"Уважаемые народные депутаты ОПЯТЬ как бы сообщают нам: если ты законопослушный гражданин, не ищешь дырки в законах, не истеришь и не требуешь от государства простить тебе невыолнение законов и договоров - ты лох. И фу таким быть. Нерациональное у тебя, лох, поведение"

Никита Соловьев отмечает, что протесты продемонстрировали, что больше всего власть волнует объем проблем, которые могут создать протестующие, и если объем оказывается большим, политики готовы принимать невыгодные для государства решения:

"Одни и те же грабли. Перед выборами, на сей раз. В прошлый раз "Михайловский", перед ним валютные кредиты. Главное ощущение от всей ситуации. Власти в принципе насрать на адекватных граждан. Тем более на граждан законопослушных. Насколь ко законны и обоснованы требования граждан вообще не имеет никакого значения.Единственное, что интересует власть, это объем проблем, который ты можешь ей создать. А совершенно очевидно, что наибольший объем проблем у нас можно создать если действовать максимально беспредельно и под максимально левацкими лозунгами. Что и было очередной раз блестяще продемонстрировано. Я даже не скажу "ОК, мы поняли".