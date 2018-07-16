"Минимальный, средний и максимальный": три сценария встречи Путина и Трампа для Украины

Саммит президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина может отразиться на Украине как положительно, так и "взрывоопасно". Кроме того, возможен срединный сценарий.

Такое мнение выразил эксперт программы международной и внутренней политики "Украинского института будущего" Игар Тышкевич в интервью "Апострофу".

"Минимальный вариант, самый лучший для нас - договоренность по углеводородам, "Северному потоку-2", а остальные вопросы не решены. И стороны делают совместное заявление по Украине, что они за каких-то там миротворцев на Донбассе", - говорит Тышкевич.

"Средний вариант - договоренность по Сирии, КНДР, Ирану и более-менее очерченный формат миротворцев, но с размытым мандатом (без конкретного политического решения). Это чуть хуже для нас, но далеко не худший вариант", - отмечает эксперт.

"Максимальный вариант, один из самых худших для Украины - большой договорняк, когда кризисы меняются на кризисы. То есть США получают российские уступки по КНДР, Ирану, возможно, "Северному потоку-2" и Сирии, а Россия получает уступки по санкциям, по Украине. Причем самый худший вариант, когда США де-факто признают контроль над Крымом и в пакете с этим идет какой-то формат миротворцев, Для нас это просто опасно с точки зрения взрыва внутриполитической ситуации", - подытожил Тышкевич.

В целом, считает эксперт, для Украины плюс от встречи Трампа и Путина будет в том, если они обозначат свои позиции, не достигнув больших договоренностей, а каждый кризис будет прорабатываться рабочими группами. "То есть это самый идеальный для нас вариант, когда каждое из направлений прорабатывается отдельно", - отметил он.

Встреча президентов России И США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки начнется 16 июля в 13.15 (по Киеву) и продлится примерно три часа с учетом пресс-конференции, на которой лидеры двух стран ответят как минимум на четыре вопроса.

Накануне председатель Европейского совета Дональд Туск пересказал разговор с президентом США Дональдом Трампом, в котором тот заявил, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины. При этом Трамп признался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма.

"В нескольких беседах со мной президент Трамп не скрывал, что испытывает меньше восторга относительно Украины и больше понимания того, что сделала Россия в Украине", - сказал Туск.

Ранее Трамп в ответ на вопрос о признании Крыма частью России ответил: "Посмотрим". По информации издания BuzzFeed, в июне на саммите G7 в Канаде Трамп якобы заявил, что считает Крым российским, потому что там живет русскоязычное население.

В свою очередь, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что американские СМИ неверно истолковали позицию президента США Дональда Трампа, Вашингтон не планирует признавать Крым частью России.

"Белый дом высказался очень ясно - советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию", - сказал он, отметив, что Москва ответственна за "гибридную войну" в Крыму и конфликт на Донбассе.