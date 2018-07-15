Порошенко назвал автокефальную церковь "столпом всей мировой геополитики"

Автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

Такое убеждение выразил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Тернопольской области, передает телеканал "112 Украина".

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал Порошенко.

Ранее в интервью сербскому телеканалу РТС Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

Также в ходе визита в Сербию Петр Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно. "Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщили в пресс службе президента, не уточнив цель его просьбы.