СМИ узнали о попытке Тимошенко попасть на встречу Путина и Трампа

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с помощью посредников пыталась попасть на саммит России и США, который прошел в Финляндии 16 июля.

Об этом сообщило издание "Главком" со ссылкой на письмо представителя компании The Livingstone Group Боба Ливингстона.

Отмечается, что Тимошенко намеревалась посетить Вашингтон в середине июля, чтобы обсудить отношения между Вашингтоном и Киевом. Соответствующее письмо было зарегистрировано в Департаменте юстиции США в соответствии с американским законодательством о регистрации иноагентов.

"Ливингстон также отмечает в письме, что Тимошенко готова прибыть на встречу Трампа и Путина, "если это будет полезным", - говорится в статье.

Заказчиком лоббистских услуг называется компания Innovative Technology & Business Consulting. По условиям годового контракта клиент выплачивает The Livingstone Group $ 50 тыс. ежемесячно.

Cама Тимошенко в комментарии изданию отвергла эту информацию и назвала письмо "фальшивкой".

Украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американско-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник агентства "Интерфакс-Украина", уточнив, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.