Посол России в США рассказал о "конкретных предложениях" по Донбассу на встрече Путина и Трампа

21 июля 2018, 00:36

Анатолий Антонов подтвердил, что лидеры двух стран обсуждали ситуацию на востоке Украины.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в Хельсинки конкретные предложения по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом заявил России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

"Проблема эта обсуждалась, были сделаны конкретные предложения, как решать этот вопрос", - цитирует дипломата агентство.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По словам источников, о своем предложении Путин якобы рассказал на встрече с послами России 19 июля. Как утверждают собеседники агентства, президент РФ заявил, что было решено не озвучивать инициативу о референдуме публично, "чтобы президент США мог ее обдумать".

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявила, что референдум на Донбассе о статусе оккупированных территорий не может быть проведен.

"Никаких референдумов под дулами автоматов и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где 4 года мозги гражданам промывает российская пропаганда и лайфньюсы (российский телеканал LifeNews - ИФ), которые запугивают людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет", - заявила Геращенко

Украинская сторона уже запросила у США разъяснений об обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Напомним, президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.

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Донбасс Россия Украина США Ирина Геращенко Дональд Трамп Владимир Путин Анатолий Антонов
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