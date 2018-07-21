В Мининфраструктуры рассказали об ответе Украины на блокаду Россией Азовского моря

В связи с блокадой Россией Азовского моря Украина ведет переговоры с западными партнерами о санкциях против черноморских портов РФ, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, переговоры о санкциях проводятся с европейскими и американскими партнерами.

"Мы видим, что санкционные волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм — больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ", — подчеркнул министр в эфире канала "112 Украина".

Напомним, ранее в Мининфраструктуры назвали число задержанных РФ судов в Азовском море.

В свою очередь президент Петр Порошенко не исключил вероятность, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе, а также военную операцию в Азовском море.