В посольстве США предложили прокурору Холодницкому уйти в отставку

Представители посольства США недвусмысленно и прозрачно намекнули, что властям Украины необходимо добиться увольнения высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

"В современной демократии прокуроры, манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", − такое сообщение было опубликовано на официальной странице дипломатического представителя в сервисе микроблогов Twitter.

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг компании DragonCapital, один из первых обративших внимание пользователей Facebook на этот твит, однозначно сказал, что речь идет о руководителе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаре Холодницком.

"Кажется, теперь условием предоставления кредитных гарантий от США будет уже не увольнение Шокина, а отставка Холодницкого. Ну что ж, проходимцы - это прекрасный экспортный товар. У нас огромный запас таких, можно продавать еще и продавать. Хотелось бы правда продать оптом всю прокуратуру, можно даже со скидкой, но боюсь не купят", − написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США подготовили пакет помощи на сферу безопасности.