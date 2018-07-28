Порошенко заявил о необходимости обрубить все "щупальца" России в украинском "организме"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) представляет серьезную опасночть для страны.

"Я гарантирую, что власть не будет вмешиваться в сугубо внутренние церковные дела. Но заявляю о том, что и другим государствам не позволит этого делать. Для того и считаю крайне необходимым обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор", - сказал Порошенко во время празднования 1030-летия Крещения Руси в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в России церковь отделена от государства "только на бумаге", а доктрина "русского мира" была разработана в "люксовых кельях иерархов РПЦ". Это, уверяет президент, "обязывает нас действовать".

В середине июля Порошенко заявил, что автокефальная церковь является одним из столпов всей мировой геополитики.

"Автокефалия не является заботой только украинских православных. Это - вопрос нашей украинской независимости. Это - один из столпов украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности. И, наконец, всей мировой геополитики", - сказал он.

Ранее в интервью сербскому телеканалу РТС Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. "28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что у всех государств есть право на независимую церковь, но Украине пытается помешать Россия. "Российская церковь - церковь страны-агрессора. Украинская церковь - церковь для украинцев", - сказал он.

Также в ходе визита в Сербию Порошенко призвал патриарха Сербской православной церкви Иринея молиться, но не уточнил, за что именно. "Глава украинского государства призвал патриарха Сербской православной церкви молиться и отметил поддержку территориальной целостности Сербии", - сообщили в пресс-службе президента, не уточнив цель его просьбы.