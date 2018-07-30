Рабинович рассказал, как Украину можно вывести из кризиса

Партия "За життя" совместно с ведущими мировыми экспертами разработала экономическую стратегию, которая выведет Украину из кризиса. Об этом заявил лидер партии, народный депутат Вадим Рабинович в своей колонке на " РБК-Украина ".

"Цель партии – построить сильную, богатую и процветающую Украину. Для этого мы создали обширную экономическую программу "Украинская мечта". Мы хотим построить Украину, о которой мечтали наши предки, мечтают современники, и где захотят жить наши дети и внуки", – говорится в материале.

Согласно этой программе новая экономическая модель Украины будет основана на трех китах: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-тек. При этом государство должно освободить малый и средний бизнес от любых проверок и облегчить условия кредитования, снизив проценты по кредитам, выданным на развитие частного бизнеса.

"Также закон о банках должен исключить понятие "лопнувший банк". Если банк "пропал или исчез", государство обязано выплатить вкладчику его деньги в течение суток", – пишет Рабинович.

По его мнению, необходимо также решить вопрос с землей, находящейся в госсобственности. Для этого необходимо создать национальный земельный банк, задача которого – сдавать наделы в аренду украинским и зарубежным аграриям на долгосрочной основе.

"При этом ни в коем случае нельзя позволить власти продать землю, как того требует МВФ, иначе мы просто потеряем страну", – считает политик.

Кроме того, по его словам, Украине необходимо отойти от сырьевой модели в экономике и уделить особое внимание развитию наукоемких сфер и новейших технологий, вернуть молодых специалистов, которые покидают страну и работают за рубежом.

"Надо создавать кластеры – пространства и города – для привлечения молодых специалистов. Путь хай-тека – это путь высочайших технологий, а значит – путь в будущее. Если выгнать за границу последних профессионалов в этой сфере, мы навсегда застрянем в XX веке с вилами и лопатами в руках", – говорится в колонке.

Чтобы добиться поставленных целей, лидер партии "За життя" считает необходимым прежде всего победить коррупцию. Как пишет Вадим Рабинович, коррупцию можно снизить на 70%, запретив государственным компаниям работать с офшорами.

"Второе – если победившая партия формирует экономический блок, оппозиция берет под контроль силовые структуры. Тогда одни смогут следить за другими. Третье – ввести выборность судей. Сегодня судебная система Украины полностью подконтрольна президенту. Надо вернуться к системе выборности судей и права их отзыва", – пишет политик.

Во внешней политике Рабинович предлагает опираться на "исключительно проукраинские интересы", нейтральность и внеблоковость Украины. По его мнению, с западными странами по-прежнему необходимо сохранять хорошие отношения, однако проявлять твердость и прагматичность.

"Из-за войны мы понесли огромные потери – нам обязаны выделить кредиты по нулевой ставке для восстановления наших территорий. При этом по долгам, которые накрутили нам за эти годы, пусть сделают отсрочку на 40-50 лет, если не хотят, чтобы мы объявили дефолт", – подытожил Вадим Рабинович.

Напомним, Вадим Рабинович представил программу партии "За життя" 25 июля в прямом эфире телеканала NewsOne.