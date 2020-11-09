Мирный план по Донбассу: Кулеба рассказал, что Украине нужно от России

Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывала свои.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.
Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации территории и получить свои бонусы, заявил Кулеба в эфире Украина 24.
"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", - сказал Кулеба.
Также министр добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.
"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывала свои.
Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 8 ноября вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сделал смелое заявление о сроках войны на Донбассе. По его словам, война на Донбассе невыгодна для России, поэтому Кремль ее может скоро закончить.
- 8 ноября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовит единый план по урегулированию на Донбассе с учетом позиций всех сторон.
- 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный план совместных действий по урегулированию конфликта на Донбассе должны непременно поддержать в Москве.