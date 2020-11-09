Мирный план по Донбассу: Кулеба рассказал, что Украине нужно от России

Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина ждет от России / УНИАН

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. И тут помочь должны представители ОБСЕ.

Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации территории и получить свои бонусы, заявил Кулеба в эфире Украина 24.

"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", - сказал Кулеба.

Также министр добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывала свои.

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