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В Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе

5 ноября 2020, 17:33

Амнистия на Донбассе не будет применяться к определенной категории лиц.

Алексей Резников
Амнистия не распространяется на лиц, причастных к военным преступлениям на Донбассе - Резников / УНИАН

Минские договоренности предполагают принятие Украиной законодательства об амнистии на Донбассе, однако механизм не будет применен к лицам, которые причастны к авиакатастрофе МН-17 и военным преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на востоке страны.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в четверг, 5 ноября, в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, амнистия лицам, которые не совершали военных преступлений, предусмотрена после реализации первого блока плана Украины по Донбассу, который включает вывод иностранных войск из ОРДЛО, восстановление контроля над границей и установление общественного порядка. Параллельно должен быть запущен процесс обмена пленными по формуле "всех на всех".

"В нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма "Изоляция", - подчеркнул Резников.Читайте такжеНовый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему

Конфликт на Донбассе

  • Председатель делегации Украины в Трехсторонней переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Киев разработал новый план по реинтеграции ОРДЛО.
  • Согласно документу, в ОРДЛО в начале 2021 года должно быть установлено перемирие с последующей передачей Украине захваченной украинско-российской границы на Донбассе. Если договоренности будут выполнены, в марте на данных территориях пройдут выборы – не позднее 31 марта 2021 года.
  • В Кремле считают, что предложенный Украиной алгоритм реализации урегулирования конфликта на Донбассе не соответствует Минским соглашениям.

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