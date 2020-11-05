В Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе

Амнистия не распространяется на лиц, причастных к военным преступлениям на Донбассе - Резников / УНИАН

Минские договоренности предполагают принятие Украиной законодательства об амнистии на Донбассе, однако механизм не будет применен к лицам, которые причастны к авиакатастрофе МН-17 и военным преступлениям в ходе российско-украинского конфликта на востоке страны.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников в четверг, 5 ноября, в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, амнистия лицам, которые не совершали военных преступлений, предусмотрена после реализации первого блока плана Украины по Донбассу, который включает вывод иностранных войск из ОРДЛО, восстановление контроля над границей и установление общественного порядка. Параллельно должен быть запущен процесс обмена пленными по формуле "всех на всех".

"В нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма "Изоляция", - подчеркнул Резников.Читайте такжеНовый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему

Конфликт на Донбассе