Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

Владимир Зеленский встретился с Макроном на авиабазе в Виллакубле.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-pribyl-na-peregovory-s-makronom-poyavilis-pervye-podrobnosti-10716119.html Ссылка скопирована

Зеленский встретился с Макроном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном

Украина и Франция подписали соглашение об усилении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленскийвстретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пишет Елсиейский дворец. Ожидается, что президенты будут говорить об усилении оборонного сотрудничества. Готовится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере авиации. Речь идет о передаче французских истребителей Rafale.

видео дня

Смотрите от со встречи двух президентов:

Впоследствии президенты Украины и Франции сели за стол и подписали историческое соглашение об усилении Украины.

Смотрите видео с подписания соглашения между Украиной и Францией:

Как ранее писал Зеленский в заметке на Х, с Францией готовилось соглашение об усилении боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Ожидается, что Франция будет поставлять Украине средства ПВО, военные самолеты и ракеты для укрепления украинской армии в долгосрочной перспективе.

Самолеты и оружие для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.

Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред