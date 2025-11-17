Зеленский прибыл на переговоры с Макроном: появились первые подробности

Что известно:
- Владимир Зеленский встретился с Эммануэлем Макроном
- Украина и Франция подписали соглашение об усилении ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленскийвстретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Встреча состоялась на авиабазе 107 в Виллакубле, пишет Елсиейский дворец. Ожидается, что президенты будут говорить об усилении оборонного сотрудничества. Готовится подписание соглашения о сотрудничестве в сфере авиации. Речь идет о передаче французских истребителей Rafale.
Смотрите от со встречи двух президентов:
Впоследствии президенты Украины и Франции сели за стол и подписали историческое соглашение об усилении Украины.
Смотрите видео с подписания соглашения между Украиной и Францией:
Как ранее писал Зеленский в заметке на Х, с Францией готовилось соглашение об усилении боевой авиации, противовоздушной обороны и других оборонных возможностей. Ожидается, что Франция будет поставлять Украине средства ПВО, военные самолеты и ракеты для укрепления украинской армии в долгосрочной перспективе.
Как сообщал Главред, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.
Также Зеленский заявил 23 октября, что в Украине пока нет крылатых ракет Tomahawk, но они могут появиться.
Кроме этого, окончательное решение по Томагавкам для Украины не принято. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп "услышал" запрос Украины, однако обеспокоен вопросами безопасности США.
