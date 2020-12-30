Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет

Эксперты рассказали, почему в новогоднюю ночь нельзя мыть посуду и выбрасывать мусор.
До Нового года остался всего один день. Эксперты утверждают, что в новогоднюю ночь есть множество запретов, которые делать не стоит, однако в год Быка есть основные правила, которые стоит придерживаться для счастливого года.
Согласно Китайскому гороскопу, 2021 год управляется Белым Металлическим Быком – вспыльчивым, но добрым и справедливым существом. Для того, чтобы точно не спугнуть хозяина эксперты рекомендуют придерживаться таких традиций:
- нельзя бить посуду;
- запрещено хандрить, скучать, жаловаться;
- нельзя выбрасывать еду и мыть посуду;
- запрещено выносить мусор;
- стоит воздержаться от говядины или телятины на праздничном столе.
Читайте такжеПравильное новогоднее меню 2021: что можно и нельзя подавать и классные рецепты
31 декабря и 1 января категорически запрещено пришивать пуговицы к одежду, так как по старому преданию это может пришить к вам старые проблемы.
Нельзя встречать Новый год в старой одежде. В праздничную ночь важно надеть на себя новые наряды, которые станут отличным началом нового периода в вашей жизни, пишет ТСН.
Во время боя курантов обязательно нужно что-то положить в карманы, так как согласно старому поверью, тот кто встречает Новый год с пустыми карманами, проведет его без достатка.
Не рекомендуется брать в долг или давать взаймы 31 декабря и 1 января. Считается, что это способно напугать удачу и оставить ваш дом без финансового благополучия. Чтобы водились деньги, лучше повременить с этими операциями.
Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред:
- Когда можно и когда нельзя крестить ребенка в 2021 году - календарь крещения.
- Какие праздники в январе и что нельзя делать.
- Также узнайте, какого числа Крещение и когда можно купаться в проруби.