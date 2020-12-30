Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет

Приметы на Новый год 2021 / pixabay

До Нового года остался всего один день. Эксперты утверждают, что в новогоднюю ночь есть множество запретов, которые делать не стоит, однако в год Быка есть основные правила, которые стоит придерживаться для счастливого года.

Согласно Китайскому гороскопу, 2021 год управляется Белым Металлическим Быком – вспыльчивым, но добрым и справедливым существом. Для того, чтобы точно не спугнуть хозяина эксперты рекомендуют придерживаться таких традиций:

нельзя бить посуду;

запрещено хандрить, скучать, жаловаться;

нельзя выбрасывать еду и мыть посуду;

запрещено выносить мусор;

стоит воздержаться от говядины или телятины на праздничном столе.

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31 декабря и 1 января категорически запрещено пришивать пуговицы к одежду, так как по старому преданию это может пришить к вам старые проблемы.

Нельзя встречать Новый год в старой одежде. В праздничную ночь важно надеть на себя новые наряды, которые станут отличным началом нового периода в вашей жизни, пишет ТСН.

Во время боя курантов обязательно нужно что-то положить в карманы, так как согласно старому поверью, тот кто встречает Новый год с пустыми карманами, проведет его без достатка.

Не рекомендуется брать в долг или давать взаймы 31 декабря и 1 января. Считается, что это способно напугать удачу и оставить ваш дом без финансового благополучия. Чтобы водились деньги, лучше повременить с этими операциями.

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