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Что нельзя делать в новогоднюю ночь: эксперты дали совет

30 декабря 2020, 00:55

Эксперты рассказали, почему в новогоднюю ночь нельзя мыть посуду и выбрасывать мусор.

Приметы на Новый год 2021 / pixabay

До Нового года остался всего один день. Эксперты утверждают, что в новогоднюю ночь есть множество запретов, которые делать не стоит, однако в год Быка есть основные правила, которые стоит придерживаться для счастливого года.

Согласно Китайскому гороскопу, 2021 год управляется Белым Металлическим Быком – вспыльчивым, но добрым и справедливым существом. Для того, чтобы точно не спугнуть хозяина эксперты рекомендуют придерживаться таких традиций:

  • нельзя бить посуду;
  • запрещено хандрить, скучать, жаловаться;
  • нельзя выбрасывать еду и мыть посуду;
  • запрещено выносить мусор;
  • стоит воздержаться от говядины или телятины на праздничном столе.

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31 декабря и 1 января категорически запрещено пришивать пуговицы к одежду, так как по старому преданию это может пришить к вам старые проблемы.

Нельзя встречать Новый год в старой одежде. В праздничную ночь важно надеть на себя новые наряды, которые станут отличным началом нового периода в вашей жизни, пишет ТСН.

Во время боя курантов обязательно нужно что-то положить в карманы, так как согласно старому поверью, тот кто встречает Новый год с пустыми карманами, проведет его без достатка.

Не рекомендуется брать в долг или давать взаймы 31 декабря и 1 января. Считается, что это способно напугать удачу и оставить ваш дом без финансового благополучия. Чтобы водились деньги, лучше повременить с этими операциями.

Новый год 2021 - о чем ранее сообщал Главред:

приметы Новый год 2021
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