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После такого обычная сельдь под "шубой" уже не понравится: новый простой рецепт вкуснотищи

Лидия Неплях
11 декабря 2023, 11:09
Попробуйте эту новую вкуснятину, которая разнообразит праздничный новогодний стол.
Время на подготовку Время на подготовку: 45 минут
Кухня Кухня Интернациональная
После такого обычная сельдь под 'шубой' уже не понравится: новый простой рецепт вкуснотищи
Рулет из сельди / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (valerikiry), freepik

Новый год - не повод готовить каждый год один и тот же салат, особенно, если это касается сельди под "шубой". Предлагаем внести немного разнообразия и сделать классический салат иначе, чтобы удивить всех гостей.

Ингредиенты:

  • свекла вареная - 250 г
  • соль - 1 ч. л
  • яйца - 3 шт
  • мука - 80 г
  • сельдь - 200 г
  • французская горчица - 3 ч. л
  • плавленый сырок - 3 шт
  • майонез - 3 ст. л.
  • подсолнечное масло - 1 ст. л
  • зеленый лук

Приготовление: свеклу натереть на крупной терке, в отдельную посудину разбить яйца и отделить белок от желтка. К белкам добавляем соль, взбиваем до пены, отставляем. К натертой свекле добавить желтки и масло, перемешать. После этого туда же добавить муку, перемешать до однородной консистенции. Добавить также пену взбитых белков и вымешать. На выстланный пергаментом противень выложить полученную смесь и равномерно распределить. Выпекать 15 мин при температуре 190 градусов.

видео дня

Пока печется бисквит, готовим начинку. Плавленый сырок натереть на терке, добавить майонез, вымешать. Смазать сырком охлажденный слой бисквита. На край бисквита выложить небольшими кусочками сельдь, как на видео. На нее добавляем французскую горчицу, часть бисквита, где нет сельди, засыпать зеленым луком и завернуть его. Поставить в холодильник на 2 часа, после чего можно подавать на стол.

Смотрите, как приготовить рулет с сельдью и плавленым сыром:

@valerikiry Праздничный рулет ✨мне он очень напоминает по вкусу шубу но немножко с другим акцентом ✨Ингредиенты: ✨ свекла 250 гр ✨Соль 1 ч. л. ✨Яйца 3 шт ✨Мука 80 гр ✨сельдь 200 гр ✨Французская горчица 3 ч. л. ✨плавленый творожок 3 шт ✨Майонез 3 ст. л. ✨Зеленый лук бисквит выпекать 15 мин при 190* обязательно берите силиконизированный пергамент ❗️ если не уверены в качестве , то лучше смажьте его маслом. #салат#закуска#рулет# рулетики# праздничныйстил# салатшуба#рыбка#рецепт# рецепты# рецепты на украинском#вкусно# нямням# вкуснятина# простыйрецепт# новогодние рецепты#готовимовдома♬ Sparkling Magic - Christy Carew

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