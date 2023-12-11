После такого обычная сельдь под 'шубой' уже не понравится: новый простой рецепт вкуснотищи

Попробуйте эту новую вкуснятину, которая разнообразит праздничный новогодний стол.

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Рулет из сельди / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (valerikiry), freepik

Новый год - не повод готовить каждый год один и тот же салат, особенно, если это касается сельди под "шубой". Предлагаем внести немного разнообразия и сделать классический салат иначе, чтобы удивить всех гостей.

Ингредиенты:

свекла вареная - 250 г

соль - 1 ч. л

яйца - 3 шт

мука - 80 г

сельдь - 200 г

французская горчица - 3 ч. л

плавленый сырок - 3 шт

майонез - 3 ст. л.

подсолнечное масло - 1 ст. л

зеленый лук

Приготовление: свеклу натереть на крупной терке, в отдельную посудину разбить яйца и отделить белок от желтка. К белкам добавляем соль, взбиваем до пены, отставляем. К натертой свекле добавить желтки и масло, перемешать. После этого туда же добавить муку, перемешать до однородной консистенции. Добавить также пену взбитых белков и вымешать. На выстланный пергаментом противень выложить полученную смесь и равномерно распределить. Выпекать 15 мин при температуре 190 градусов.

видео дня

Пока печется бисквит, готовим начинку. Плавленый сырок натереть на терке, добавить майонез, вымешать. Смазать сырком охлажденный слой бисквита. На край бисквита выложить небольшими кусочками сельдь, как на видео. На нее добавляем французскую горчицу, часть бисквита, где нет сельди, засыпать зеленым луком и завернуть его. Поставить в холодильник на 2 часа, после чего можно подавать на стол.

Смотрите, как приготовить рулет с сельдью и плавленым сыром:

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