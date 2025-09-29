Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

Торт без выпечки с тунцом. Шикарный закусочный рецепт на быструю руку.

Закусочный торт рецепт из лаваша / depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусный закусочный торт из лаваша. Шикарный, легкий и простой рецепт, который понравится любой хозяйке.

Торт из лаваша точно восхитит ваших близких. Попробуйте приготовить новый рецепт.

Закусочный тортик с тунцом - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш круглый - 1 упаковка

Консервированный тунец - 1 большая банка

Майонез 150 г

Яйца 3 шт

Сыр твердый 200 г

Чеснок 2 зубчика по вкусу

Укроп

Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и натереть на терке.

Сыр также натереть на мелкой терке, желательно выбираем твердых сортов.

К майонезу добавляем чеснок по вкусу.

На тарелку выкладываем лаваш, смазываем майонезом, посыпаем сыром и выкладываем тунец.

Следующий слой смазываем майонезом, посыпаем яйцами и выкладываем тунец.

Все слои повторяем пока не закончатся ингредиенты.

Тортик ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы пропитался.

Сверху украшаем сыром и веточками укропа и сразу подаем к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный закусочный торт - рецепт

О персоне: liliya.cooking liliya.cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На liliya.cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.

