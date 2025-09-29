Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

Готовим очень вкусный закусочный торт из лаваша. Шикарный, легкий и простой рецепт, который понравится любой хозяйке.
Торт из лаваша точно восхитит ваших близких. Попробуйте приготовить новый рецепт.
Закусочный тортик с тунцом - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш круглый - 1 упаковка
- Консервированный тунец - 1 большая банка
- Майонез 150 г
- Яйца 3 шт
- Сыр твердый 200 г
- Чеснок 2 зубчика по вкусу
- Укроп
Яйца отварить до готовности, остудить, почистить и натереть на терке.
Сыр также натереть на мелкой терке, желательно выбираем твердых сортов.
К майонезу добавляем чеснок по вкусу.
На тарелку выкладываем лаваш, смазываем майонезом, посыпаем сыром и выкладываем тунец.
Следующий слой смазываем майонезом, посыпаем яйцами и выкладываем тунец.
Все слои повторяем пока не закончатся ингредиенты.
Тортик ставим в холодильник минимум на 2 часа, чтобы пропитался.
Сверху украшаем сыром и веточками укропа и сразу подаем к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусный закусочный торт - рецепт
О персоне: liliya.cooking
liliya.cooking - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На liliya.cooking подписаны более 32 тысяч пользователей соцсети Instagram.
