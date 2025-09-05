Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

Рецепт обеда с картошкой, который всегда выручит.

Рецепт обеда проще простого / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если супы на обед уже надоели и хочется чего-то более сытного, но при этом простого в приготовлении, можно сделать невероятно вкусный обед из простых ингредиентов всего за 10 минут.

Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская блогер Анна. Она рассказала, как из 5 основных ингредиентов приготовить обед, который всегда выручает.

Быстрый обед из картофеля - рецепт

Ингредиенты:

Картофель 3 шт.

Помидоры 2 шт.

Сосиски 150 г

Яйца 2 шт.

Сыр 100 г

Зелень

Соль

Перец

Для начала нужно помыть, почистить и нарезать картофель кубиками. Далее его обжариваем на сковороде до готовности. После этого добавляем в сковородку сосиски и помидоры, солим и перчим массу по вкусу.

Пока ингредиенты слегка поджарятся, можно взбить яйца вилкой, после чего также вылить их в сковородку. Сверху блюдо надо посыпать натертым сыром. Когда все протушится 1-3 минуты под крышкой, можно подавать обед на стол, посыпав зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить вкусный обед за 10 минут:

