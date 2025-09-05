Вкусно, сытно, быстро: рецепт идеального блюда на обед за 10 минут

Если супы на обед уже надоели и хочется чего-то более сытного, но при этом простого в приготовлении, можно сделать невероятно вкусный обед из простых ингредиентов всего за 10 минут.
Главред узнал, что рецептом блюда в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская блогер Анна. Она рассказала, как из 5 основных ингредиентов приготовить обед, который всегда выручает.
Быстрый обед из картофеля - рецепт
Ингредиенты:
- Картофель 3 шт.
- Помидоры 2 шт.
- Сосиски 150 г
- Яйца 2 шт.
- Сыр 100 г
- Зелень
- Соль
- Перец
Для начала нужно помыть, почистить и нарезать картофель кубиками. Далее его обжариваем на сковороде до готовности. После этого добавляем в сковородку сосиски и помидоры, солим и перчим массу по вкусу.
Пока ингредиенты слегка поджарятся, можно взбить яйца вилкой, после чего также вылить их в сковородку. Сверху блюдо надо посыпать натертым сыром. Когда все протушится 1-3 минуты под крышкой, можно подавать обед на стол, посыпав зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить вкусный обед за 10 минут:
@gotuyemo_v_kayf Обед, который всегда выручает ?️ Сохрани, чтобы не потерять ? Ингредиенты: Картофель - 3 шт ( крупные) Помидор - 2 шт Сосиски - 150 г Яйца - 2 шт Сыр - 100 г Зелень по желанию Соль/перец по вкусу Приготовление: Картофель обжарить до готовности. Добавить сосиски и помидоры, немного обжарить. Вилкой взбить яйца и залить, после посыпать тертым сыром. Тушить под закрытой крышкой 1-3 минуты.По желанию украсить зеленью. Приятного ?? #обед#ужин#идея#рецепт#рецепты#вкусно#еда#готовитмовкайф#foodies♬ original sound - Sam Jorden
Вас может заинтересовать:
- Будет готов к приходу гостей: рецепт вкуснейшего творожного пирога за 15 минут
- Шикарные котлеты без мяса за считанные минуты - вся семья будет сыта
- Очень вкусный ужин за 20 минут: рецепт ленивых пельменей без лепки
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинского блогера Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готовим_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред