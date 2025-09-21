Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холоде

Хотя редис обычно выращивают весной, осенняя посадка может принести особенно вкусный урожай.

Некоторые овощи любят холодную пору / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Некоторые овощи только выигрывают от похолодания

Их вкус становится насыщеннее и слаще

Хотя первые заморозки могут завершить сезон роста для многих теплолюбивых культур, некоторые овощи, напротив, только выигрывают от похолодания.

Ведь их вкус становится насыщеннее и слаще, говорится в материале издания MarthaStewart.

Редис

Хотя редис обычно выращивают весной, осенняя посадка может принести особенно вкусный урожай, поскольку понижение температуры делает его вкус мягче и слаще.

"После заморозков редис приобретает приятную сладость", — отмечают садоводы.

Условия выращивания: солнечное место, хорошо дренированная почва.

Брокколи

Этот представитель семейства капустных проявляет себя с лучшей стороны именно в холодное время.

"С наступлением заморозков растения начинают превращать крахмал в сахар, чтобы защититься от холода. В результате появляется тонкий, приятный сладковатый вкус, который делает осеннюю брокколи особенно вкусной", — рассказывают фермеры.

Условия выращивания: открытое солнце, дренированная почва.

/ Инфографика - Главред

Морковь

Низкие температуры улучшают вкус моркови, делая её слаще. Чтобы собрать урожай в нужное время, важно правильно рассчитать посадку.

Сейте морковь в конце июля – начале августа, чтобы она успела вырасти до заморозков. При этом слишком ранняя посадка в жару — не лучшая идея, а поздняя приведёт к торможению роста из-за сокращения светового дня.

После первых заморозков морковь можно оставить в земле, где она будет сохраняться дольше.

Почва служит природным холодильником, а мороз добавляет сладости. Если укрыть грядку соломой, можно собирать морковь по мере необходимости до самой зимы.

Условия выращивания: солнечное место, рыхлая, дренированная почва.

Свёкла

Как и другие корнеплоды, свёкла легко переносит холод и становится вкуснее после заморозков.

Частая ошибка — спешить с уборкой урожая. На самом деле свёкла отлично хранится в прохладной почве, набирая вкус и сладость.

Знание того, какие овощи хорошо реагируют на холод, важно при планировании осеннего огорода.

Условия выращивания: полное солнце, хорошо дренированная и рыхлая почва.

Цветная капуста

Ещё один овощ из семейства крестоцветных, который становится вкуснее после похолодания. Несмотря на то, что выращивание цветной капусты считается сложным, осенние условия с умеренными температурами создают благоприятную среду для её развития.

Условия выращивания: солнце, богатая питательная почва с хорошим дренажом.

Ранее сообщалось о том, что с какими овощами категорически нельзя хранить картофель. Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

