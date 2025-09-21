Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холоде

Алексей Тесля
21 сентября 2025, 15:23
13
Хотя редис обычно выращивают весной, осенняя посадка может принести особенно вкусный урожай.
Морковь, редиска, шпинат
Некоторые овощи любят холодную пору / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Некоторые овощи только выигрывают от похолодания
  • Их вкус становится насыщеннее и слаще

Хотя первые заморозки могут завершить сезон роста для многих теплолюбивых культур, некоторые овощи, напротив, только выигрывают от похолодания.

Ведь их вкус становится насыщеннее и слаще, говорится в материале издания MarthaStewart.

видео дня

Редис

Хотя редис обычно выращивают весной, осенняя посадка может принести особенно вкусный урожай, поскольку понижение температуры делает его вкус мягче и слаще.

"После заморозков редис приобретает приятную сладость", — отмечают садоводы.

  • Условия выращивания: солнечное место, хорошо дренированная почва.

Брокколи

Этот представитель семейства капустных проявляет себя с лучшей стороны именно в холодное время.

"С наступлением заморозков растения начинают превращать крахмал в сахар, чтобы защититься от холода. В результате появляется тонкий, приятный сладковатый вкус, который делает осеннюю брокколи особенно вкусной", — рассказывают фермеры.

  • Условия выращивания: открытое солнце, дренированная почва.
Для чего нужно мульчирование
/ Инфографика - Главред

Морковь

Низкие температуры улучшают вкус моркови, делая её слаще. Чтобы собрать урожай в нужное время, важно правильно рассчитать посадку.

Сейте морковь в конце июля – начале августа, чтобы она успела вырасти до заморозков. При этом слишком ранняя посадка в жару — не лучшая идея, а поздняя приведёт к торможению роста из-за сокращения светового дня.

После первых заморозков морковь можно оставить в земле, где она будет сохраняться дольше.

Почва служит природным холодильником, а мороз добавляет сладости. Если укрыть грядку соломой, можно собирать морковь по мере необходимости до самой зимы.

  • Условия выращивания: солнечное место, рыхлая, дренированная почва.

Свёкла

Как и другие корнеплоды, свёкла легко переносит холод и становится вкуснее после заморозков.

Частая ошибка — спешить с уборкой урожая. На самом деле свёкла отлично хранится в прохладной почве, набирая вкус и сладость.

Знание того, какие овощи хорошо реагируют на холод, важно при планировании осеннего огорода.

  • Условия выращивания: полное солнце, хорошо дренированная и рыхлая почва.

Цветная капуста

Ещё один овощ из семейства крестоцветных, который становится вкуснее после похолодания. Несмотря на то, что выращивание цветной капусты считается сложным, осенние условия с умеренными температурами создают благоприятную среду для её развития.

  • Условия выращивания: солнце, богатая питательная почва с хорошим дренажом.

Дивіться відео - що росте на осінь:

Ранее сообщалось о том, что с какими овощами категорически нельзя хранить картофель. Для сохранности картофель нужно держать в тёмном, сухом и прохладном месте.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Больше новостей:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород овощи
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

15:09Мир
"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:38Фронт
Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

Последние новости

15:50

"Концерт закончился приколом": Дантес травмировался прямо на сцене

15:23

Заморозки — не беда, а вкуснее еда: ТОП овощей, раскрывающих вкус на холодеВидео

15:09

"Автоматически остановит Россию": Трамп раскрыл свой план окончания войны

14:38

"Уже фронтовой город": в ВСУ сделали заявление о Купянске и раскрыли детали

14:35

Самая сложная загадка на внимательность: где спрятаны два лица

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
14:20

Последние теплые дни перед похолоданием: названа дата, когда пригреет до +27

14:11

Не просто привычка: почему собака лижет лапы и когда стоит бить тревогу

13:37

После долгой паузы: известная украинская группа хочет вернуться на Нацотбор

13:25

Путин убрал скандального генерала-"героя России": как он облажался в Украине

Реклама
13:16

Почему не сбили российские самолеты над Эстонией - в Bild раскрыли нюанс

12:40

Под ударом вертолеты и не только: в ГУР раскрыли детали успешных ударов по КрымуВидео

12:38

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

12:24

Тени считались знаками: почему для предков 22 сентября было настоящим праздникомВидео

12:14

Китайский гороскоп на завтра 22 сентября: Драконам - мрачные мысли, Свиньям - риск

12:05

Путин попал в цугцванг, у Кремля осталось лишь два варианта – экономистВидео

11:50

Что может заставить Россию отступить в войне - Зеленский назвал единственный сценарийВидео

11:27

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября

11:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 сентября (обновляется)

11:17

Заморозки и -3 градуса: известно, когда в Украине начнется метеорологическая осень

11:11

Путин усилил удары по Украине: что решили на Западе по вводу войск

Реклама
10:32

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 сентября: Козерогам нужен отдых, Девам - прорыв

10:20

Украинцам стоит заменить пароли: нардеп предупредил о масштабном сливе данных

10:10

"Путин его обманывает": Келлог раскрыл отношение Трампа к главе Кремля

09:30

Отставка Козака и дроны в Польше - многовекторная операция Кремлямнение

09:23

Гороскоп на неделю с 22 по 28 сентября: Ракам - ответственность, Львам - успех

09:08

Логистика ракет нарушена: партизаны взорвали важную железнодорожную ветку в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

НАТО должно принять решение: в Британии сделали прогноз по войне в Украине

07:51

Союзникам придется воевать с Россией: президент Финляндии сделал заявление

07:10

Где три различия между курьерами: только "гений головоломок" заметит их за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок

05:03

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - нежелательная поездка, Стрельцам - сюрприз

04:35

Почему нельзя говорить слово "сушилка": какую ошибку совершают многие украинцыВидео

03:55

Солнечное затмение 21 сентября: двум знакам зодиака повезет на работе и в любви

03:17

"Недорабатывает": Тина Кароль отхватила критики от известного композитора

02:50

Большой церковный праздник: что ни в коем случае нельзя делать 21 сентября, приметы

02:27

Угроза для человечества: смещение полюсов грозит глобальной катастрофой

01:10

Не слушают советов и делают все по-своему: ТОП-4 самых упрямых знака зодиака

00:00

"Путин сделал ужасные вещи": Келлог назвал лучший вариант окончания войны

20 сентября, суббота
23:17

Пригодится не только для выпечки: для чего водители кладут в авто корицу

Реклама
22:28

Считала себя провидицей: в США загадочно исчезла молодая украинка

22:26

Это трагедия: российский актер попал в тюрьму

22:17

Блогеры, "любовница" Путина и политики из Молдовы - кто попал под санкции Украины

21:21

Когда Украина станет членом ЕС: Кулеба назвал два ключевых условия

20:48

В Днепре более 30 раненых: полиция показала кадры из "эпицентра армагеддона"ФотоВидео

20:00

Такие носили самые искусные украинцы - какие фамилии указывают на предков-охотников

19:50

"Люди показывают целые корзины": когда осенью лучше всего идти за грибами

19:45

Риск резкого роста доллара: неожиданный прогноз по курсу валют

19:10

США возвращаются в Афганистан?мнение

19:03

Ударные действия на четырех направлениях: детали продвижения ВСУ на фронте

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять