Ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот

Ученые нашли в Египте древний корабль / УНИАН

Невероятное открытие сделали археологи, которые занимаются изучением Египта. Старинный корабль, который был построен во времена Древнего Египта и утонул в Ниле, поведал ученым о том, что записи историка Геродота настоящие.

Эксперты говорят, что древний корбаль, который лежал на дне реки Нил более двух с лишним тысячелетий, упоминается в "Истории" Геродота.

Учены выяснили, что в тексте, который был обнародован древнегреческим историком около 450-го года до н. э., есть описание египетского грузового судна под названием барис.

Согласно схеме бариса, которую в свое время нарисовал Геродот, у корабля был руль, который проходил сквозь отверстие в днище. Но археологи до сих пор не находили доказательств существования таких кораблей у древних египтян, пишет портал Science Alert.

"Корабль пролежал в воде тысячи лет, но удивительно хорошо сохранился, поэтому мы можем получить массу ценных сведений, исследуя его", — высказались ученые.

По словам археолога Дамиана Робинсона из Оксфордского центра морской археологии (Великобритания), корабль нашли во время раскопок на территории древнеегипетского города Гераклион. Две с половиной тысячи лет назад этот город был одним из важнейших портов Древнего Египта.

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"Мы все были поражены, заметив свитки на дне саркофага. Никто не ожидал найти ничего подобного, в египетской традиции не предусматривалось похожих ритуалов", — сказал один из работников музея Марк Хол.