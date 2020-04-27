Несколько тысяч покойников: у берегов Крыма нашли жуткую находку века

Теплоход Армения нашли у берегов Крыма - почему это находка века / Скриншот видео

У берегов аннексированного Крыма спустя 79 лет после атаки немцев обнаружили теплоход Армения. Судно покоится на глубине полутора километров.

Трагедия легендарной "Армении" до сих пор считается одной из крупнейших катастроф в истории флота.

Утром 7 ноября 1941 года теплоход Армении эвакуировал из Симферополя раненых бойцов и местных жителей. Спустя несколько часов после выхода из порта его потопила немецкая авиация. В результате, по разным данным, погибли от 6 до 10 тысяч человек.

Читайте такжеКрым закрылся от России: курортников не хотят видеть на полуостровеИ вот в 2020 году судно обнаружено. Подводный аппарат сделал несколько снимков. На одном из кадров удалось четко прочитать надпись "Армения" на судовом колоколе.

Теплоход Армения – видео

Ранее ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот. Корабль нашли во время раскопок на территории древнеегипетского города Гераклион.