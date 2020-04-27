Несколько тысяч покойников: у берегов Крыма нашли жуткую находку века

Трагедия легендарного теплохода Армения до сих пор считается одной из крупнейших катастроф в истории флота.
У берегов аннексированного Крыма спустя 79 лет после атаки немцев обнаружили теплоход Армения. Судно покоится на глубине полутора километров.
Трагедия легендарной "Армении" до сих пор считается одной из крупнейших катастроф в истории флота.
Утром 7 ноября 1941 года теплоход Армении эвакуировал из Симферополя раненых бойцов и местных жителей. Спустя несколько часов после выхода из порта его потопила немецкая авиация. В результате, по разным данным, погибли от 6 до 10 тысяч человек.
Читайте такжеКрым закрылся от России: курортников не хотят видеть на полуостровеИ вот в 2020 году судно обнаружено. Подводный аппарат сделал несколько снимков. На одном из кадров удалось четко прочитать надпись "Армения" на судовом колоколе.
Теплоход Армения – видео
Ранее ученые нашли утонувший в Ниле старинный корабль, о котором писал Геродот. Корабль нашли во время раскопок на территории древнеегипетского города Гераклион.