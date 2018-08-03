Усик написал стихотворение об Украине

Стихотворение написано еще 2 января 2018 года, когда боксер готовился к бою против Мариеса Бриедиса.
Боксер Александр Усик сочинил стихотворение об Украине на украинском языке.
Видео, на котором спортсмен читает стихотворение, опубликовано на Youtube-канале Sport.ua.
По словам Усика, стихотворение написано еще 2 января 2018 года, когда он готовился к бою против Мариеса Бриедиса.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.
Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.