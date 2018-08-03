Усик написал стихотворение об Украине

Александр Усик

Боксер Александр Усик сочинил стихотворение об Украине на украинском языке.

Видео, на котором спортсмен читает стихотворение, опубликовано на Youtube-канале Sport.ua.

По словам Усика, стихотворение написано еще 2 января 2018 года, когда он готовился к бою против Мариеса Бриедиса.

Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.