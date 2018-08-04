Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»

"Динамо" победило "Шахтер"

Центральный матч третьего тура УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" запомнился не только бескомпромиссной борьбой на футбольной поле, но и событиями до и после поединка.

Одним из них стало появление в составе «горняков» бывшего игрока киевлян бразильца Мораеса. Несмотря на то, что в матче за Суперкубок он уже выходил играть против своей бывшей команды, динамовцы устроили ему «теплый» прием. Во время традиционного рукопожатия перед матчем киевляне проигнорировали своего бывшего одноклубника.

Впрочем, по словам игрока «Динамо» Беньямина Вербича, такая инициатива исходила от самого бразильсца. "Мы не планировали не жать Мораесу руку. Он сам не захотел делать этого. На поле мы враги, но за его пределами – друзья", — сказал Вербич в интервью программе "Профутбол".

Президент «Динамо» Игорь Суркис также прокомментировал ситуацию с Мораесом: «Я бы не пожал Мораесу руку. Не вижу ничего плохого, что он так поступил, но он сидел у меня 3 раза в кабинете и клялся, что не подписывал ни с кем ничего, что такого и не может быть. Я до конца в это не верил. Он выбрал такой путь. Сегодня наша команда победила, с чем мы его и поздравляем».

Кроме того, после матча произошел инцидент уже с тренерами команд. При этом главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал о небольшом конфликте с тренерским штабом «горняков».

«Что случилось после матча? Мистер Фонсека говорил, что мы не благодарим их за игру, я остался, пожал ему руку, но услышал про себя очень много нового. Там было и на русском, английском, испанском и португальском. Эти слова я знаю», – сказал Хацкевич.

Напомним, ранее сообщалось, что во время матча болельщики забросали поле туалетной бумагой в знак протеста против действий ФФУ в ситуации с дисквалификацией игрока «Шахтера» Исмаили.