Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео

Шевчук провел отпуск в Крыму

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук провел отпуск в Крыму.

Футболист, который сейчас работает экспертом на телеканале "Футбол", отдыхал в одном из отелей Ялты. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По информации издания, экс-игрок сборной Украины провел в Крыму почти целый июнь – с 4 по 15 числа, а затем с 18 июня по 3 июля. С журналистами, которые узнали бывшего игрока сборной Украины, Шевчук общаться отказался.

Напомним, 39-летний Шевчук покинул Шахтер в 2016 году и с тех пор не выступал ни за один клуб. В активе экс-защитника 54 поединка за национальную сборную Украины.

Напомним, российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил о том, что аннексированный Крым по праву принадлежит России, а в Киеве на Майдане раздавали «американские булочки».