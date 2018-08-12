"В Украине гражданская война": посольство Украины требует от "Браги" исправить ошибки в промо-ролике

Алан Осориу / scbraga.pt

Накануне первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы между луганской "Зарей" и португальской "Брагой" официальный аккаунт португальцев в Facebook выложил видео, в котором экс-игрок клуба Алан Осориу рассказывает об Украине.

При этом он подчеркнул, что Украина "состоит из 24 провинций, а также, что в ней "проходит гражданская война".

На это видео отреагировали в посольстве Украины в Португалии. Дипломаты отправили письмо руководству "Браги", в котором потребовали исправить ошибки.

Напомним, 9 августа, в Запорожье состоялся первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" встречалась с португальской "Брагой". Игра завершилась со счетом 1:1.