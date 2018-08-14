В США украинец установил мировой рекорд скорости на мотоцикле

Сергей Малик установил рекорд в США / Фейсбук С.Малика

В США украинский мотогонщик Сергей Малик на специально подготовленном электромотоцикле "Днепр Электрик" установил мировой рекорд скорости.

На соревнованиях на озере Бонневилль Малик развил максимальную скорость для электробайков – 168,63 км в час.

Отметим, что рекорд украинского спортсмена был официально подтвержден организаторами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атлантическом океане украинец Андрей Хветкевич установил национальный рекорд, нырнув на 71 метр.