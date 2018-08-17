Российский хоккеист Кузнецов ел пельмени из Кубка Стэнли: опубликовано фото

Кубок Стэнли и пельмени / Twitter

Филипп Причард, куратор Зала славы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) поделился снимком, на которой российский форвард-легионер клуба "Вашингтон Кэпиталс" Евгений Кузнецов вилкой зачерпывает свежесваренные пельмени прямо из Кубка Стэнли.

Соответствующий фотоснимок был опубликован на странице микроблогов Twitter, которую ведет Причард.

"Нет ничего лучше, чем закончить вечер в русском стиле. Традиционные пельмени в Кубке Стэнли!" — он снимок.

Евгений Кузнецов / Twitter

Напомним, ранее сообщалось о том, что в РФ покончил с собой легендарный советский хоккеист.