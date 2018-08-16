Украинский футболист стал игроком клуба российской армии

16 августа 2018, 11:26

Теперь за российский армейский клуб будут выступать сразу трое легионеров-украинцев.

Виталий Приндета / Футбол 24

25-летний украинский футболист Виталий Приндета подписал трудовое соглашение с клубом "СКА- Хабаровск", который выступает в первом дивизионе российского футбола – "Футбольной национальной лиге".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале клуба. "Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за российской премьер-лигой, поэтому знал о команде "СКА-Хабаровск". Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть в премьер-лиге. И я надеюсь, что помогу ребятам решить задачу", − цитирует Приндету пресс-служба «СКА-Хабаровск».

К слову, Приндета является воспитанником и бывшим игроком луцкого клуба "Волынь". С 2016-го он выступал за границей, играя за греческие клубы "Платаниас" и "Ламию". Кроме того, в спортивном клубе армии РФ из Хабаровска Приндета состави компанию еще двум украинцам − Денису Дедечко и Виталию Федотову.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинский защитник-легионер греческого клуба "ПАОК" Евгений Хачериди показал в Москве фанатам "Спартака" щитки с флагом Украины.

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Россия футбол Украина легионер Виталий Приндета СКА-Хабаровск
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