Динамо - Александрия: прямая видеотрансляция матча пятого тура УПЛ

Динамо - Александрия - 19:30

В пятом туре чемпионата Украины киевское Динамо сыграет против Александрии на НСК Олимпийский.

Арбитр — Виталий Романов.

Букмекеры считают фаворитом матча обладателей Суперкубка Украины.

На победу хозяев поля PariMatch, bet365 и William Hill предлагают 1.33. На ничью букмекеры немного расходятся: PariMatch дает 4.50, bet365 — 4.20, William Hill — 4.75.

На победу гостей PariMatch принимает ставки с коэфициэнтом 12.7, bet365 — 9.00, William Hill — 8.50.

Поединок покажет телеканал 2+2. Также онлайн видеотрансляцию можно смотреть ниже, начало матча в 19:30.