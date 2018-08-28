"День рождения будет справлять". Легендарный Роналдо-"Зубастик" купил испанский клуб себе в подарок

Роналдо Зубастик / The Peninsula Qatar

Легендарный в прошлом футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002) и экс-нападающий сборной Бразилии, "Реала", "Барселоны" и "Интера" Роналдо (полное имя Роналду Луис Назарио де Лима) завершает сделку по покупке клуба испанского чемпионата Ла Лиги − "Вальядолид".

Как сообщают журналисты портала Cadenaser, ожидается, что клуб перейдет в руки бразильца в течение ближайших двух-трех недель.

Также известно, что Роналду заплатит за "Вальядолид" не менее 30 млн евро, что и позволит клубу, недавно вернувшимуся в высший испанский дивизион погасить все свои долги, которые составляют 25 млн евровалюты. Таким образом легендарный "Зубастик", которому вскорости − 22 сентября − исполнится 42 года, оформит себе своеобразный подарок на день рождения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роналдо стал героем анимационного фильма.