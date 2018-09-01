СМИ рассказали о дальнейшей судьбе Вернидуба во главе "Зари"

Юрий Вернидуб / УНИАН

Наставник луганской "Зари" Юрий Вернидуб продолжит работать на своем посту.

Такую информацию озвучил журналист Валерий Пригорницкий, сообщает портал "Трибуна".

Ранее Вернидуб после поражения на последних минутах от немецкого клуба "РБ Лейпциг" со счетом 2:3 и вылета "Зари" из Лиги Европы сезона 2018/2019 заявлял о том, что уходит в отставку.

Также сообщалось, что сразу наставник луганчан после прибытия команды из Германии отправился на встречу с президентом "Зари" Евгением Геллером.