В УПЛ рассказали, когда в чемпионате Украины появится система видеоповторов

Томас Гримм / @fplua

До конца сезона в чемпионате Украины по футболу может появится система видеоповторов (VAR), заявил президент УПЛ Томас Гримм.

"Безусловно, это очень важная система для помощи украинским арбитрам. Но это очень дорого и пока недоступно для нас. ФФУ должна решить этот вопрос. С точки зрения болельщиков VAR - не очень хорошая система, ведь пропадает динамика, пока арбитр берет паузу, чтобы посмотреть повтор. Но с точки зрения справедливых решений это нужно.

Мы надеемся, что VAR появится в Украине до конца этого сезона. Но пока можно говорить лишь о тестовом режиме", – цитирует Гримма "Трибуна".

Напомним, ранее были одобрены изменения в футбольные правила.