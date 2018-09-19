Арсенал - Ворскла: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, букмекерские прогнозы

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Прогноз на матч

Полтавской "Ворске" явно не повезло с жеребьевкой и календарем Лиги Европы. В первом же туре украинцам придется играть на выезде против монстра европейского футбола – лондонского "Арсенала".

Как считают эксперты, для "канониров" Лига Европы вполне может стать приоритетным турниром, поскольку шансы на победу в Английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне крайне невысоки. В первую очередь потому, что клуб покинул - после двадцати лет работы – легендарный француз Арсен Венгер. В межсезонье "Арсенал" возглавил испанец Унаи Эмери. И пока что "канониры" только нащупывают свою игру под его началом, в результате чего дважды проиграли в стартовых турах АПЛ. "Ворскла" же, несмотря на то, что командой "рулит" тот же Василий Сачко и состав особенно не изменился, крайне неубедительно играет в УПЛ, проигрывая не только главным фаворитам типа "Динамо" и "Шахтера", но и другим командам. В сущности, план на игру прост – на поле "Эмирейтс Стэдиум" "Арсенал" будет давить, а "Ворскла" отбиваться.

Букмекерские прогнозы

У букмекеров, естественно, фаворитом считаются лондонцы. В конторе "Пари-Матч" на победу "Арсенал" дают коэффициент 1.11, на ничью −10, на победу "Ворсклы" – 26.

В конторе "Фаворит-Спорт" на победу хозяев дают коэффициент 1.08, на ничью − 10.50, на победу гостей − 32.00.

На победу "Арсенала" в конторе bet365 дают коэффициент 1.12, на ничью – 10, на победу "Ворсклы" − 26.

Судейские назначения

УЕФА назвачили на матч бельгийскую бригаду арбитров. Главный арбитр - Барт Фертентен. Лайнсмены - Лоуренс Виссер и Брам ван Дриске. Четвертый арбитр - Ив де Нев.

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