Шахтер – Карпаты – 6:1: "горняки" эффектно забили пять голов уже в первом тайме

28 сентября 2018, 22:34

Шахтер продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ.

Шахтер-Карпаты
Матч Шахтер-Карпаты порадовал фанатов футбола / Фото: ФК Шахтер

В рамках 10 тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер разгромил львовские Карпаты со счетом 6:1.

Уникальность данного матча заключается в том, что пять из шести голов футболисты Шахтера забили за первые 45 минут.

Первый гол в ворота Карпат влетел уже на 13-й минуте, когда Ярослав Ракицкий отправил мяч в сетку красивым ударом со штрафного. Еще через 13 минут удвоил преимущество Фернанду, а уже в следующей атаке Мораес третьим голом увеличил счет.

Затем к перерыву Шахтер оформил еще два гола. На 35-й минуте Марлос обыграл голкипера и сделал счет 4:0, а перед самым свистком на перерыв полузащитник сборной Украины с помощью рикошета оформил дубль.

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Во втором тайме донецкий клуб решил убавить обороты, чтобы не тратить лишних сил перед предстоящим матчем в Лиге чемпионов против Лиона, и заменил нескольких лидеров - Степаненко, Марлоса и Мораеса. Но даже это не спасло Карпаты от шестого пропущенного гола. На 79-й минуте Матвиенко реализовал выход один на один.

Карпатам все-таки удалось забить гол престижа. Марьян Швед в своем фирменном стиле удаом с левой отправил мяч в дальнюю девятку, установив окончательный счет - 1:6.

Карпаты - Шахтер - 1:6

Голы: Швед, 90+2 - Ракицкий, 13, Фернандо, 26 Мораес, 29 Марлос, 34, 45+1, Матвиенко, 79

Карпаты: Кучинский - Федецкий, Ковтун, Мехремич, Бородай - Гуцуляк, Эрбес (Голодюк, 82) - Мякушко (Мендес, 75), Ди Франко, Карраскаль (Кльоц, 72) - Швед

Шахтер: Пятов - Матвиенко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили - Майкон, Степаненко (Патрик, 46) - Марлос (Сиприано, 66), Тайсон, Фернандо - Мораес (Кайоде, 71)

Предупреждение: Ковтун, Мехремич, Бородай, Эрбес - Майкон, Ракицкий

/ Фото: УПЛ

Напомним, девятый тур украинской Премьер-Лиги отметился двумя матчами с разгромным результатом - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" буквально раскатали своих соперников.

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футбол Шахтер Карпаты УПЛ
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