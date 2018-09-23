УПЛ: "Динамо" - "Десна" 4:0, "Шахтер" - "Черноморец" 3:0 - видео голов, обзор

Динамо - Десна / UA-Футбол

Девятый тур украинской Премьер-Лиги отметился двумя матчами с разгромным результатом - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" буквально раскатали своих соперников. В Харькове "горняки" буквально втоптали в поле одесский "Черноморец" (3:0), а "динамовцы" раскатали черниговскую "Десну" (4:0).

"Динамо" - "Десна": развоевались

В этом матче "Динамо", ранее успешно применявшее оборону и тактику "кружащего шакала", неожиданно сильно сыграло - киевляне весь первый тайм прессовали "Десну", и во втором черниговцы не выдержали; из-за гола Вербича футболисты "Десны" окончательно "сломались", после чего плюхи в ворота "Десны" посыпались, как из рога изобилия. Впрочем, подопечные Рябоконя тоже оформили несколько моментов, но именно, что только моментов - довести их до логического завершения в воротах киевлян не вышло.

Теперь "Десне" после разгромного поражения предстоит серьезно поработать над ошибками - а "Динамо", которое подвергается нещадному валу критики, показало, что критиковать команду как минимум бессмысленно, она достаточно хороша.

Видео голов:

Бурда

Вербич

Кендзьора

Цыганков

УПЛ. 9-й тур

Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Десна" 4:0

Голы: Никита Бурда 45, Беньямин Вербич 67, Томаш Кендзера 74, Виктор Цыганков 87

"Динамо": Денис Бойко, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Николай Морозюк, Виктор Цыганков, Виталий Мыколенко, Денис Гармаш (Николай Шапаренко 80), Никита Бурда, Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунн 87), Тамаш Кадар, Томаш Кендзера (Витор Буэно 78)

"Десна": Евгений Паст, Антон Братков, Владислав Огиря, Егор Картушов, Лука Коберидзе (Максим Банасевич 89), Андрей Гитченко, Артем Фаворов, Денис Безбородько (Дмитрий Хлебас 63), Сергей Люлька, Андрей Мостовой, Денис Фаворов (Сергей Старенький 72)

Предупреждения: Денис Гармаш 21 - Антон Братков 7

Шахтер - Черноморец / UA-Футбол

"Шахтер" - "Черноморец": пассивная оборона всегда приводит к поражению

Сколько бы тренер "Черноморца" не обещал нормальную игру своей команды, одесситы вышли на поле обороняться, а не наступать. Это, в принципе удавалось им ровно 57 минут - пока "горняки" на практике не доказали, что пассивная оборона всегда приводит к поражению.

С интервалом в две минуты в ворота "Черноморца" закатились два мяча - Мораеша и... Трубочкина, который закатил своим же автогол, фактически решив судьбу матча - а вот "Черноморец" только один раз вообще сумел добраться до ворот соперника, и даже несмотря на то, что бессменная "каменная стена" донетчан Пятов в этом матче уступил свое место на воротах Алексею Шевченко, гол не закатил.

На этом фоне контрольный выстрел Тайсона уже выглядел, как последний гвоздь. Со счетом 3:0 "горняки" одержали победу.

Видео голов:

Мораес

Трубочкин (автогол)

Тайсон

УПЛ. 9-й тур

Харьков. Стадион Металлист

"Шахтер" - "Черноморец" 3:0

Голы: Мораеш 57, Трубочкин 59 автогол, Тайсон 82

"Шахтер": А.Шевченко – Бутко (Данченко 84), Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко (Кайоде 71), Майкон – Марлос, Тайсон, Фернандо (Патрик 78) – Мораеш

Тренер: Паулу Фонсека

"Черноморец": Литовченко – Романюк, Рыжук, Грачов, Трубочкин – Савченко, Бабенко – Леонов (Татарков 84), Мусолитин, Чорний (Норенков 75) – Коваль (Штогрин 63)

Тренер: Ангел Червенков

Предупреждения: Мораеш 9, Майкон 16 – Рыжук 6, Бабенко 72