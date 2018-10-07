"Игроки позорятся": эксперт назвал проблему "Динамо"

Большая половина игроков "Динамо" не соответствует уровню команды, полагает эксперт / Скриншот видео с youtube.com

Проблема киевского "Динамо" заключается в том, что большая половина игроков не соответствует уровню команды, поэтому некоторые футболисты позорятся.

Динамовцы наступают на одни и те же грабли, рассказал бывший нападающий клуба, телеведущий, футбольный комментатор Виктор Леоненко "Апострофу".

"Одна из главных причин (ничьи с чешским "Яблонецем" в матче группового этапа Лиги Европы — Ред.) — много ошибок. Киевляне наступают на одни и те же грабли. Вместо того, чтобы на классе победить, выигрывая 2:0, они умудряются сыграть 2:2", — отметил он.

По словам собеседника, это говорит о том, что у "Динамо" класса и близко нет. "2:2 — в принципе, приемлемый результат. Но вместо того, чтобы спокойно и уверенно выйти из группы, они проверяют своих тренеров на инфаркты", — заявил экс-форвард.

"Потому Хацкевич (главный тренер "Динамо" белорус Александр Хацкевич) и стареет. Поэтому я и посоветовал ему уйти из этой команды или даже бежать — мне жалко его здоровье, поскольку он является моим другом. А здоровье не купишь", — добавил эксперт.

Читайте такжеЧто стоит за провальными играми киевского "Динамо""Проблема "Динамо" в том, что большая половина не соответствует уровню команды. Потому и нет ничего странного в том, что эти футболисты позорятся. А Хацкевич вынужден на пресс-конференциях нести всякую ерунду по поводу игры, потому что не может сказать, что уровень футболистов не соответствует", — полагает Леоненко.

Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме в первом матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов "Динамо" проиграло местному "Аяксу" со счетом 1:3.

Ответный матч состоялся 28 числа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ. После провала украинская команда стала выступать в Лиге Европы. Александр Хацкевич говорил, что задачей "Динамо" в турнире является выход из группы (находятся в группе K).