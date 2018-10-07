"Король убит": бойцы ММА прокомментировали поединок Макгрегора и Нурмагомедова

Бой Макгрегора и Нурмагомедова / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

Бойцы ММА прокомментировали поединок. Их реакцию приводит Telegram-канал ForUFC:

Уилл Брукс: ММА это не спорт.

ММА это не спорт. Дерек Брансон: Хватит, парни, сколько вам лет. Это сумасшествие.

Хватит, парни, сколько вам лет. Это сумасшествие. Тито Oртис: Вот вам и рематч сразу!

Вот вам и рематч сразу! Алекс Волкановски: Зачем вы делаете это идиоты? (Про драку после боя)

Зачем вы делаете это идиоты? (Про драку после боя) Эл Яквинтеа: Ха-ха-ха. За один день подготовки. Макгрегор сдался как тряпка.

Ха-ха-ха. За один день подготовки. Макгрегор сдался как тряпка. Кертис Блейдс: Король убит.

Король убит. Цезарь Грейси: Лол.

Лол. Рафаэль дос Аньос: Это низко!! Прыгать в клетку и бить побежденного. Его стоит отстранить. Никогда не пускать в страну.

Это низко!! Прыгать в клетку и бить побежденного. Его стоит отстранить. Никогда не пускать в страну. Джастин Гэджи: Его (Хабиба) угловые просто уничтожили всю красоту победы Хабиба

Его (Хабиба) угловые просто уничтожили всю красоту победы Хабиба Колби Ковингтон: Хабиб - грязный зверь.Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, еб*тель овец.

Хабиб - грязный зверь.Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, еб*тель овец. Бен Аскрен: Говорил вам, тупицы. Конор отстой.

Говорил вам, тупицы. Конор отстой. Тито Ортис: Таким удушением я победил Чела Соннена. А вы говорили, что я подделка.

Таким удушением я победил Чела Соннена. А вы говорили, что я подделка. Кертис Блейдс: Хабиб "Где мой пояс" Нурмагомедов.

Хабиб "Где мой пояс" Нурмагомедов. Джеймс Вик: Все не так плохо, если честно. Команда Конора сделала то же самое на Bellator не так давно.

Все не так плохо, если честно. Команда Конора сделала то же самое на Bellator не так давно. Вице-президент Showtime Стипен Эспиноза: Возмущение. Действиям Хабиба следует дать правовую оценку в полном объеме. Я считаю, что его следует преследовать по криминальным статьям и департировать. Так же, как и Конора летом. Знаю, знаю... Жестоко. Но необходимо.

Возмущение. Действиям Хабиба следует дать правовую оценку в полном объеме. Я считаю, что его следует преследовать по криминальным статьям и департировать. Так же, как и Конора летом. Знаю, знаю... Жестоко. Но необходимо. Напарник Хабиба Джош Томпсон: Крупнейший бой в истории UFC и худший вечер в истории UFC.

Напомним, после окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Победу официально присудили Нурмагомедову присудили, но пояс не вручили - из соображений безопасности.