"Король убит": бойцы ММА прокомментировали поединок Макгрегора и Нурмагомедова

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде победой россиянина.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.
Бойцы ММА прокомментировали поединок. Их реакцию приводит Telegram-канал ForUFC:
- Уилл Брукс: ММА это не спорт.
- Дерек Брансон: Хватит, парни, сколько вам лет. Это сумасшествие.
- Тито Oртис: Вот вам и рематч сразу!
- Алекс Волкановски: Зачем вы делаете это идиоты? (Про драку после боя)
- Эл Яквинтеа: Ха-ха-ха. За один день подготовки. Макгрегор сдался как тряпка.
- Кертис Блейдс: Король убит.
- Цезарь Грейси: Лол.
- Рафаэль дос Аньос: Это низко!! Прыгать в клетку и бить побежденного. Его стоит отстранить. Никогда не пускать в страну.
- Джастин Гэджи: Его (Хабиба) угловые просто уничтожили всю красоту победы Хабиба
- Колби Ковингтон: Хабиб - грязный зверь.Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, еб*тель овец.
- Бен Аскрен: Говорил вам, тупицы. Конор отстой.
- Тито Ортис: Таким удушением я победил Чела Соннена. А вы говорили, что я подделка.
- Кертис Блейдс: Хабиб "Где мой пояс" Нурмагомедов.
- Джеймс Вик: Все не так плохо, если честно. Команда Конора сделала то же самое на Bellator не так давно.
- Вице-президент Showtime Стипен Эспиноза: Возмущение. Действиям Хабиба следует дать правовую оценку в полном объеме. Я считаю, что его следует преследовать по криминальным статьям и департировать. Так же, как и Конора летом. Знаю, знаю... Жестоко. Но необходимо.
- Напарник Хабиба Джош Томпсон: Крупнейший бой в истории UFC и худший вечер в истории UFC.
Напомним, после окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.
После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.
Победу официально присудили Нурмагомедову присудили, но пояс не вручили - из соображений безопасности.