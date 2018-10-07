"Король убит": бойцы ММА прокомментировали поединок Макгрегора и Нурмагомедова

7 октября 2018, 10:42

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде победой россиянина.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

Бойцы ММА прокомментировали поединок. Их реакцию приводит Telegram-канал ForUFC:

  • Уилл Брукс: ММА это не спорт.
  • Дерек Брансон: Хватит, парни, сколько вам лет. Это сумасшествие.
  • Тито Oртис: Вот вам и рематч сразу!
  • Алекс Волкановски: Зачем вы делаете это идиоты? (Про драку после боя)
  • Эл Яквинтеа: Ха-ха-ха. За один день подготовки. Макгрегор сдался как тряпка.
  • Кертис Блейдс: Король убит.
  • Цезарь Грейси: Лол.
  • Рафаэль дос Аньос: Это низко!! Прыгать в клетку и бить побежденного. Его стоит отстранить. Никогда не пускать в страну.
  • Джастин Гэджи: Его (Хабиба) угловые просто уничтожили всю красоту победы Хабиба
  • Колби Ковингтон: Хабиб - грязный зверь.Так отбрасывают спорт на 20 лет назад, еб*тель овец.
  • Бен Аскрен: Говорил вам, тупицы. Конор отстой.
  • Тито Ортис: Таким удушением я победил Чела Соннена. А вы говорили, что я подделка.
  • Кертис Блейдс: Хабиб "Где мой пояс" Нурмагомедов.
  • Джеймс Вик: Все не так плохо, если честно. Команда Конора сделала то же самое на Bellator не так давно. 
  • Вице-президент Showtime Стипен Эспиноза: Возмущение. Действиям Хабиба следует дать правовую оценку в полном объеме. Я считаю, что его следует преследовать по криминальным статьям и департировать. Так же, как и Конора летом. Знаю, знаю... Жестоко. Но необходимо.
  • Напарник Хабиба Джош Томпсон: Крупнейший бой в истории UFC и худший вечер в истории UFC.

Напомним, после окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.

Победу официально присудили Нурмагомедову присудили, но пояс не вручили - из соображений безопасности.

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Спорт Конор Макгрегор ММА UFC Хабиб Нурмагомедов
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