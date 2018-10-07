Путин отреагировал на бой Макгрегора и Нурмагомедова

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил бойца смешанных единоборств, россиянина Хабиба Нурмагомедова после его победы над ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Об этом сообщил сам Нурмагомедов, передает "Коммерсантъ".

"Я горжусь следующим. Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Владимиром Путиным и прочее. Владимир Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мной. Он говорит: "Поздравляю тебя", - сказал он.

Ранее Нурмагомедов извинился за массовую драку, которая произошла после его победы над ирландцем.

Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 7 октября, и завершился в четвертом раунде. Россиянин провел удушающий прием, после которого Макгрегор сдался. Таким образом, Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в легком весе.

После окончания боя дагестанец набросился на спарринг-партнера ирландца Диллона Дэниса, который находился за пределами октагона.

После этого завязалась массовая драка, в которой приняли участие члены обеих команд, Макгрегор и сотрудники полиции.