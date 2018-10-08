"Тимати наказать надо жестко": Нурмагомедова поздравили с победой. А Тимати – не захотел

Хабиб Нурмагомедов показал, как смеется осуждающими его драку / instagram.com/khabib_nurmagomedov

В то время как подписчики чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в Instagram поздравляют спортсмена с победой – рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что это победа не России, а лишь "отдельного ее региона".

Сам Нурмагомедов, комментируя свою победу, выложил фото своего смеющегося лица с подписью: "Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался".

Спортсмен также прокомментировал нападки тех людей, кто считает его победу над Конором Макгрегором незаслуженной: "По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно. Я же говорил вам, 6 октября все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили? Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой".

В комментариях люди в большинстве своем поздравляют Хабиба. Но есть и те, кто в свете этой победы советуют закрепить результат – победой над Тимати.

"Победителя не судят. Победа есть победа", – пишет andrei_popovits. "О каком реванше идет речь??? Реванш делают, когда бой заканчивается решением судей, тут же Конор умолял отпустить его. Неужели в мире еще остались болельщики Конора??? Он же просто шоумен, который пытается подражать Рой Джонсу, но это уже другая история...", – вторит elmar_nasibov

"Теперь Тимати его место покажи еще – и будет круто", – призвал пользователь c_dina111. "Хаба, брат, ты видел, что Тимати выставил. Давай да соберёмся вытянем его!! Его наказывать надо жестко", – советует xaytavr.

/ instagram.com/timatiofficial

Напомним, сразу после победы над Макгрегором в основном бою турнира UFC 229 Нурмагомедов выпрыгнул из октагона и набросился на тренера и спарринг-партнера своего противника − Диллона Дэниса. Такой поступок немедленно спровоцировал жестокую потасовку между командами спортсменов.