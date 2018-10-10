Немецкие команды показывают интересный, позиционный футбол, успешно выступают в Лиге Европы и воспитали много ярких игроков. И пусть Бундеслига не занимает верхние строчки в рейтинге УЕФА, она имеет много верных почитателей среди украинцев.

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"Бавария" и возвращение Санчеша

После 4 матчей национального чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Бавария", набравшая 12 очков. Специалисты заметили, что команда во время Октоберфеста не проигрывает уже 27 матчей. Не иначе как праздничная атмосфера массового подъема на родине передается команде.

Впервые за долгое время в стартовом составе вышел молодой полузащитник Ренату Санчеш. Два года назад клуб приобрел его за 35 млн евро. Прошлый сезон не был успешным для игрока. Он провел его в виде аренды в "Суонси" и успел попасть в список худших футболистов АПЛ.

Сейчас главный тренер баварцев Нико Ковач отметил прекрасную спортивную форму хавбека и напутствовал его на успешную игру. Санчеш уже результативно выступил в составе мюнхенцев.

В матче Лиги Европы против "Бенфики" ему пришлось встретиться со своей бывшей командой. Забив победный гол, он жестами извинился перед не чужими для себя фанатами португальцев.

Как будет проходить дальнейшее "возрождение" Санчеша и сможет ли "Бавария" удержать пальму первенства, наблюдайте вместе с "футбол 24".

"Шальке" и "дно" Бундеслиги

Главным разочарованием начала сезона 2018/2019 года стал откровенно провальный старт сенсации прошлого года "Шальке". Команда не смогла и разу за 4 матча пробиться к воротам противника и пребывает в самом низу турнирной таблицы.

После летней потери ведущих игроков Макса Майера (из-за конфликта) и Леона Горецки (из-за травмы) в клубе практически не осталось игроков, способных передавать мяч на переднюю линию. Несмотря на безупречную работу связки Калиджиури – Налдо, "Шальке" явно испытывает сложности с позиционными атаками и контратаками.

Команда далеко не всегда в состоянии реализовывать тренерские замыслы и оперативно реагировать на ситуацию на поле. Сейчас она не представляет собой единый отлаженный механизм. Да и атмосфера в коллективе оставляет желать лучшего.

Поскольку в этом клубе сейчас играет Евгений Коноплянка, украинских болельщиков особенно волнует судьба "кобальтовых". Остается только надеяться, что молодой перспективный тренер Доменико Тедеско сможет провести работу над ошибками, максимально эффективно использовать сильные стороны игроков и вернуть "Шальке" в топ команд Бундеслиги.