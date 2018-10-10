Чемпионат Германии 2018/2019 года. Взлеты и падения новости компании

10 октября 2018, 18:29

Игры национального чемпионата Германии традиционно не проходят мимо внимания украинских болельщиков.

Немецкие команды показывают интересный, позиционный футбол, успешно выступают в Лиге Европы и воспитали много ярких игроков. И пусть Бундеслига не занимает верхние строчки в рейтинге УЕФА, она имеет много верных почитателей среди украинцев.

Следить за ходом событий на чемпионате Германии помогает сайт football24, предоставляющий актуальную информацию с футбольных полей и из жизни команд.

Расписания матчей, итоги поединков, турнирные таблицы, экспертные оценки, прогнозы аналитиков, рейтинги игроков и оперативная лента новостей — все это 24 часа в сутки доступно на специализированном сайте для футбольных болельщиков и специалистов.

"Бавария" и возвращение Санчеша

После 4 матчей национального чемпионата турнирную таблицу возглавляет "Бавария", набравшая 12 очков. Специалисты заметили, что команда во время Октоберфеста не проигрывает уже 27 матчей. Не иначе как праздничная атмосфера массового подъема на родине передается команде.

Впервые за долгое время в стартовом составе вышел молодой полузащитник Ренату Санчеш. Два года назад клуб приобрел его за 35 млн евро. Прошлый сезон не был успешным для игрока. Он провел его в виде аренды в "Суонси" и успел попасть в список худших футболистов АПЛ.

Сейчас главный тренер баварцев Нико Ковач отметил прекрасную спортивную форму хавбека и напутствовал его на успешную игру. Санчеш уже результативно выступил в составе мюнхенцев.

В матче Лиги Европы против "Бенфики" ему пришлось встретиться со своей бывшей командой. Забив победный гол, он жестами извинился перед не чужими для себя фанатами португальцев.

Как будет проходить дальнейшее "возрождение" Санчеша и сможет ли "Бавария" удержать пальму первенства, наблюдайте вместе с "футбол 24".

"Шальке" и "дно" Бундеслиги

Главным разочарованием начала сезона 2018/2019 года стал откровенно провальный старт сенсации прошлого года "Шальке". Команда не смогла и разу за 4 матча пробиться к воротам противника и пребывает в самом низу турнирной таблицы.

После летней потери ведущих игроков Макса Майера (из-за конфликта) и Леона Горецки (из-за травмы) в клубе практически не осталось игроков, способных передавать мяч на переднюю линию. Несмотря на безупречную работу связки Калиджиури – Налдо, "Шальке" явно испытывает сложности с позиционными атаками и контратаками.

Команда далеко не всегда в состоянии реализовывать тренерские замыслы и оперативно реагировать на ситуацию на поле. Сейчас она не представляет собой единый отлаженный механизм. Да и атмосфера в коллективе оставляет желать лучшего.

Поскольку в этом клубе сейчас играет Евгений Коноплянка, украинских болельщиков особенно волнует судьба "кобальтовых". Остается только надеяться, что молодой перспективный тренер Доменико Тедеско сможет провести работу над ошибками, максимально эффективно использовать сильные стороны игроков и вернуть "Шальке" в топ команд Бундеслиги.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Бундеслига
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:06
"Главную задачу решил достойно": Путин рассказал отцу Хабиба, как тому нужно наказать сына
19:58
Луценко рассказал, как поделят конфискованные деньги Лазаренко
19:49
Иглесиас рассказал, сколько занимается сексом с Курниковой после рождения детей
19:44
ГПУ исключила одну из версий взрывов в Ичне
19:29
"Научите Луценко уголовному праву": Поклонская ответила на обвинения ГПУ
19:17
"Содом не пройдет": нардеп-"оппоблоковец" Вилкул предложил штрафовать и сажать в тюрьмы за пропаганду однополых отношений
18:59
"Список смерти": В Будапеште вызвали "на ковер" украинского посла из-за публикации на "Миротворце" Видео
18:40
"Е**сь за наследника медвежонка": Толоконникова рассказала о сексе с девушками и оргии в музее
18:29
Чемпионат Германии 2018/2019 года. Взлеты и падения новости компании
17:55
Резиновое изделие №2: Нардепу Гончаренко отравили посылку с презервативами после перфоманса с перчатками
17:55
Украинские и российские пограничники сцепились из-за буровой вышки Фото
17:34
"Через 4 года - Припять": в Сеть выложили подборку упадочных панорам оккупированной Горловки Фото
17:18
В Киеве неизвестные обстреляли квартиру пресс-секретаря Омеляна
17:16
Тука объяснил, как Украине заставить Россию сменить позицию по миротворцам на Донбассе Видео
17:05
11 образов и тронный зал: Оля Полякова готовит грандиозное шоу "Королева ночи"
16:57
Кремль определился с кандидатом на выборах в Украине-2019 - журналист
16:50
Командир взвода охраны арсенала в Ичне дважды за год был оштрафован за пьянство на службе Видео
16:27
"Нафтогаз" зачислил 9 млн долларов переплаты за транзит от "Газпрома" в счет погашения долга
16:26
У нынешних украинских политиков не будет своего Ростова мнение
15:51
"Дешево смотрится": Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид
15:50
Почему все хотят купить у России С-400 несмотря на санкции США? - Al Jazeera
15:42
Главарь "ДНР" рассказал, какие официальные обещания Кремль дал "республике" Видео
15:39
В Сеть выложили видео пролета американских истребителей в небе над Украиной Видео
15:23
Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото
15:22
В Киеве журналистку NewsOne облили "неизвестным белым веществом": опубликовано видео Видео
15:19
"Свободовец" Горбинко отличился антисемитским постом
15:19
Эксперты назвали Харьков крупнейшим IT-хабом страны новости компании
14:33
Граната — в квартиру: активист сказал, кто мог устроить взрыв в его жилье Видео
14:26
"Реальный удар ниже пояса": эксперт объяснил, что для Москвы на порядок хуже, чем Томос для УПЦ Видео
14:25
Бывшая звезда "Реала" и "Ливерпуля" открыл спортшколу в Тернополе: опубликованы фото
14:22
Мужчина дня Instagram: красавчик, который популяризирует котэфитнес, Трэвис ДеЛорье Фото Видео
14:08
Полторак озвучил версию Минобороны насчет взрывов на складах под Ичней Фото Видео
14:03
Экс-участник "Ленинграда" на Priora "впечатался" в трактор: опубликовано фото
13:38
В Кабмине назвали сумму для ликвидации последствий взрыва в Ичне
13:28
Откровенное белье, оголенная грудь и попа: Даша Астафьева представила жаркий клип Видео
13:25
Когда и как в Украине отмечают Хэллоуин Видео
13:05
"Узнают по лицу": Западная пресса узнала подробности о новых планшетах iPad Pro
12:53
В купальнике с глубоким декольте на берегу моря: Tayanna представила новый клип Видео
12:45
В России уже придумали, как поглотить Украину Видео
12:36
"Беззубая и всем надоевшая": эксперт объяснил, почему Москва уже не сможет остановить получение УПЦ автокефалии Видео
12:28
"Тр*хал ее сбоку и грубо": журналисты раскопали новые подробности дела против Роналду об изнасиловании
12:15
Украину накроет антициклон "Виктор" — синоптик Видео
12:14
"Репрессированная землячка" Наташа Королева поддержала флешмоб Зеленского Видео
11:47
"Хочу эту попку": чем поражает подписчиков украинская косплей-модель Дарья Химэ Фото
11:45
Социологи выяснили, как изменилось отношение украинцев к России за год Видео
11:44
Хабиб угрожал президенту UFC через Instagram
11:08
"Фигасе, левитация": Светлана Лобода в необычной позе показала "фак"
11:00
Социолог назвал топ-3 пар мужчин-"пид***сов" России Видео
10:52
В Кремле живут удивительно честные люди мнение
10:51
"Ницой поскакала на канал оккупантов вприпрыжку": политолог объяснил, что прикрывают "мовными" скандалами в Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять