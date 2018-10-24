Шахтер — Манчестер Сити: Фонсека назвал причину разгромного проигрыша "горняков"

"Манчестер Сити" — команда совсем другого уровня, полагает Паулу Фонсека / Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека считает, что в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов его подопечные проиграли британскому "Манчестер Сити", поскольку соперник — команда совсем другого уровня.

У игроков "Ман Сити" совсем другие качества, рассказал наставник после игры, сообщает сайт каналов "Футбол 1/Футбол 2".

"У этой игры нет большой истории. Нужно признать, что "Манчестер Сити" был лучше,... это команда совсем другого уровня", — заявил специалист.

Фонсека подчеркнул, что не может ничего сказать своим игрокам, которые пытались, старались, атаковали, оставались самими собой. "Однако правда в том, что этого не было достаточно для того, чтобы противостоять такой сильной команде… я могу поздравить "Ман Сити" с победой", — сказал тренер.

Напомним, "Шахтер" и "Манчестер Сити" играли вечером 23 октября в Харькове. Донецкая команда потерпела сокрушительное поражение от британской — пропустила три гола, а в ответ не забила ни одного.