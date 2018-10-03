Фонсека назвал ошибки "Шахтера" в игре с "Лионом"

3 октября 2018, 10:12

"Горняки" заслуживали больше, чем ничью, считае их главный тренер.

Паулу Фонсека считает, что
"Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека / фото: shakhtar.com

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лиона" его команда позволила прижать себя к собственным воротам и дала возможность противнику проявить свои сильные качества.

В первой половине игры "горняки" сделали самое сложное — забили два гола, к сожалению, не удалось удержать победный результат, но они заслуживали больше, чем ничью, рассказал наставник после игры, сообщает сайт каналов "Футбол 1/Футбол 2".

"В некоторых отрезках времени на левом фланге атаки "Лиона" они смогли прижать нас к своим воротам… Команда хорошо отреагировала на пропущенные голы и имела несколько моментов, чтобы вырвать победу", — отметил специалист.

По его словам, очень обидно выигрывать 2:0 и упустить победу. "К сожалению, мы дали себя прижать к своим воротам и дали "Лиону" проявить свои сильные качества. Мы знали, что нужно очень строго сыграть в обороне, но не все получилось. Но я горжусь своими игроками", — добавил Фонсека.

  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters
  • "Шахтер" позволил "Лиону" прижать себя к собственным воротам и дал ему возможность проявить сильные качества, считает Паулу Фонсека Reuters

Напомним, "Шахтера" сыграл с "Лионом" во Франции вечером 2 октября, игра закончилась со счетом 2:2. В донецкой команде дважды отличился бразильский нападающий Жуниор Мораес.

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Лига чемпионов Шахтер Паулу Фонсека
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