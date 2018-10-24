Легендарному украинскому футболисту предложили стать главным тренером "Спартака"

Виктор Скрипник / "Динамо Киев от Шурика"

Журналист спортивного канала "Матч ТВ" Михаил Моссаковский заявил о том, что легендарный украинский футболист (ныне главный тренер ФК "Рига") Виктор Скрипник является претендентом на должность главного тренера московского "Спартака", ставшей вакантной после увольнения Массимо Карреры.

"Встреча представителей Виктора Скрипника с руководством "Спартака" назначена уже на сегодня. Сам тренер в Латвии. Завтра у него финал Кубка страны. В ближайшие три дня Скрипник с ФК "Рига" может взять два трофея. Сейчас у него 19 игр подряд без поражений в чемпионате Латвии", – написал журналист на своей странице в Twitter

К слову, Скрипник прославился, играя на позиции защитника за "Металлург" (Запорожье), "Днепр" (Днепропетровск), а также клуб Бундеслиги "Вердер" (Бремен). Кроме того, он сыграл 24 матча за сборную Украины и забил два гола. После окончания карьеры игрока Скрипник работал в "Вердере", а с 2014 по 2016 год был главным тренером первой команды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Греции подрались болельщики "Динамо" и "Спартака".