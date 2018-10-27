Тяжелая победа в Сингапуре: Свитолина пробилась в финал Итогового турнира WTA

Элина Свитолина / wtafinals.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала финалисткой престижного Итогового турнира WTA, проходящего в Сингапуре.

В полуфинальном матче украинка встречалась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс и одержала непростую победу со счетом 7:5, 6:7, 6:4.

Отметим, что в первой партии соперницы на равных играли до счета 5:5. И только в концовке партии, последних двух геймах - украинская теннисистка обозначила свое преимущество - 7:5.

Third set, here we come!@KikiBertens holds on to take the second set, 7-6(5)! A final set will decide the first @WTAFinalsSG finalist! pic.twitter.com/n9hx4cwrJQ — WTA (@WTA) October 27, 2018

Во второй партии выявить победительницу в основные 12 геймов так и не удалось. На тай-брейке чуть удачливее была Бертенс - 6:7 (5:7).

При этом в решающей третьей партии Свитолина выиграла два гейма подряд в начале сета (3:1) и удержала это преимущество до конца матча - 6:4.

/ wtafinals.com

Теперь в финале турнира Свитолину ожидает поединок против победительницы матча Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.

Напомним, ранее Свитолина выиграла турнир в Риме второй раз подряд, обыграв первую ракетку мира.