Свитолина выиграла турнир в Риме второй раз подряд, обыграв первую ракетку мира. Видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина второй раз подряд стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

В финале она выступала против лучшей теннисистки мира, румынки Симоны Халеп.

Как сообщается на странице соревнований в Twitter, украинская теннисистка обыграла румынку со счетом 6:0, 6:4.

Свитолина получила третий титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018).

Напомним, Свитолина вышла в финал, победив в полуфинале Анетт Контавейт из Эстонии. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3.

Ранее Свитолина выиграла престижный турнир в Дубае.