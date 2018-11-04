Смерть Лиги чемпионов: европейские гранды создадут новый турнир – СМИ

Ведущие клубы могут покинуть Лигу чемпионов / УЕФА

Лига чемпионов в ее нынешнем виде перестанет существовать в 2021 году.

Как пишет Der Spiegel, вместо ЛЧ 11 клубов Европы выйдут из УЕФА и создадут новую лигу.

Как говорится в сообщении, планируется, что в новой лиге буду участвовать 16 команд, из которых 11 клубов-основателей будут гарантированно участвовать в турнире 20 лет, не рискуя быть исключенными. Еще пять клубов буду приглашены в качестве "гостей".

При этом в документе как "клубы-основатели" указаны "Бавария", "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Арсенал", ПСЖ, "Челси", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Милан". В числе первых "гостей" есть "Атлетико", дортмундская "Боруссия", "Интер", "Марсель" и "Рома".

Напомним, ранее в УЕФА одобрили создание нового клубного турнира.