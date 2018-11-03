"Кусок го*на": ультрас с трибун потроллили "ватного" футболиста Олимпика

Фанаты кричали речевки с оскорблениями в адрес Алексея Гая.
В Киеве во время матча 14-го тура УПЛ между донецким "Олимпиком" и львовскими "Карпатами" фанаты кричали речевки с оскорблениями в адрес игрока хозяев Алексея Гая.
При этом ультрас дончан скандировали:
"Ватный, ватный Леша Гай
В рашку, в рашку уезжай".
А фанаты "Карпат" отвечали:
"Оле, Ола
А Гай кусок го*на
Ты же сепаратор, ты же ватник", передает tribuna.com.
Отметим, что это уже далеко не первый случай "теплого приема", который фанаты оказывают Гаю.
Недавно ультрас донецкого "Шахтера" скандировали заряды в адрес Гая: "Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай!".
"Ватный ватный Леша Гай,— Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 октября 2018 г.
В рашку рашку уезжай...".
Это первый "привет". pic.twitter.com/2BRpofyvpx
Кроме того, фанаты "Олимпика" также высказывали свое отношение к Гаю после матча с "Черноморцем":
Напомним, ранее сообщалось о том, что Гай дал неоднозначное интервью, в котором заявил, что не может назвать Россию агрессором.