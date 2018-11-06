Црвена Звезда - Ливерпуль - 2:0. Видео голов

При этом Црвена Звезда с четырьмя очками осталась на последнем в группе С.
В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сербская Црвена Звезда обыграла английский Ливерпуль со счетом 2:0.
Встреча прошла в Белграде на стадионе "Райко Митич - Црвена Звезда".
Счет на 22-й минуте встречи открыл Милан Павков. Через несколько минут Павков оформил дубль ударом из-за пределов штрафной площади.
При этом Црвена Звезда с четырьмя очками осталась на последнем в группе С. Ливерпуль с шестью очками сохранил первое место.
В следующем туре Црвена Звезда на выезде сыграет с Наполи. Ливерпуль - с ПСЖ.