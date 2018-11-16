"Львов - колыбель польского футбола": польские ультрас отметились скандальным баннером

16 ноября 2018, 14:58

Баннер появился во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии.

Скандальный баннер польских ультрас / @troublemakers.ua

Фанаты сборной Польши вывесили на трибунах "PGE Arena" в Гданьске скандальный баннер, напоминающий о том, что Львов в свое время входил в состав Польши.

Баннер со словами "Львов - колыбель польского футбола" появился во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии.

Текст баннера размещен на фоне польского флага, сообщается в сообществе Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Отметим, что Польша проиграла Чехии в товарищеском матче со счетом 0:1.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Лычаковском кладбище польские ультрас зажгли файеры в память борьбы против ЗУНР.

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Польша Львов баннер фанаты
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